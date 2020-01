Alumna de UJED busca hacer estadía en la NASA

Con un promedio de 9.34 en su carrera como médico, ganadora de la medalla Benito Juárez y por más de 7 años becada por el Gobierno Federal, Silvia Patricia Alba Delgado, busca atender la convocatoria que lanzó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en coordinación con la Agencia Aeroespacial en México y la Nasa, de una estadía en la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA por sus siglas en inglés), sin embargo la Universidad Juárez del Estado de Durango, la única facultada para inscribirla, no lo ha hecho argumentando falta de recursos.

La fecha límite para hacerlo es este 31 de enero y su Universidad, ubicada en Gómez Palacio, sólo otorgaría la oportunidad de participar en la estadía de cuatro meses, sin que ello le represente un gasto extra, sin embargo aún no ha aceptado.

En la estadía, los estudiantes ganadores, trabajarían en 32 proyectos, de los cuales Silvia tiene interés sólo en dos de ellos.

"Yo estoy interesada en hacer un estudio de cómo se modifican las células óseas en ratones que van a estar experimentando gravedad cero, viajes espaciales mediante simuladores, para conocer cuáles son los efectos en los astronautas".

Inicialmente en la universidad le informaron que podrían vincular su estadía en la Nasa para después regresar a la UJED a terminar los 8 meses de servicio social, con una investigación local. Pero el argumento cambió al regreso de las vacaciones decembrinas.

Al comunicarse con la responsable de hacer los intercambios internacionales, identificada como Daniela Olmos, "me dice. gracias por compartir la convocatoria, es interesante, esperamos en corto plazo apoyar a otros estudiantes en este tipo de estancias, pero a ti no".

Y es que de lograr su lugar en la Nasa, los gastos serían de aproximadamente 7 mil dólares, es decir, unos 150 mil pesos. Cantidad que Silvia está dispuesta a reunir con apoyo de empresarios, políticos y otras dependencias, a fin de que la escuela no invierta ni un peso y sólo otorgue su firma para lograr su inscripción.

"Ellos no comprenden que esta estancia es la oportunidad de mi vida, yo quiero estudiar medicina aeroespacial, para ser médico de buzos, astronautas y pilotos, más que nada astronautas, mi sueño es estudiar en la Nasa. Es mi máxima aspiración. Me he matado en la escuela para obtener el promedio que tengo", dijo desesperada.

La estudiante solo espera que la Universidad le dé esa oportunidad que dice, no se presentará nuevamente.

Espera consolidar su sueño