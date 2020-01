Revisarán con SCT pantalla en puente

Aunque ya se instaló un puente peatonal con pantalla en Torreón, esta tecnología no está contemplada en los reglamentos y cuenta con observaciones de Protección Civil en cuanto a que puede ser un distractor para los conductores, especialmente en vialidades de alta afluencia. La pantalla para transmitir publicidad fue colocada en el puente ubicado sobre la carretera Torreón-San Pedro, a la altura de Villa Florida.

El director de Protección Civil, Alfonso Mijares Ramírez, explicó que la Dirección de Urbanismo establece las cláusulas en términos de las concesiones en puentes peatonales, mientras que esta dependencia revisa los temas de seguridad física, en términos de que se cuente con los seguros de responsabilidad civil, cuenten con los dictámenes estructurales, que tengan iluminación y que estén en buen estado.

"En las pantallas nosotros hicimos la observación a Urbanismo de que, en ese tramo de carretera, hay bastantes accidentes, y que esa pantalla puede ser un distractor, pero pueden ellos subsanarlo, hasta cierto punto, dependiendo del mensaje que quieran transmitir; si es muy luminoso, obviamente causa algún problema", expuso. "Vamos a escalarlo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para ver, hay normas sobre este tipo de puentes", dijo.

Señaló que las recomendaciones generales para la publicidad en puentes peatonales se refieren a que la publicidad no cubra la visibilidad de los peatones que caminan por aquí, por seguridad de las personas, pues hace varias administraciones hubo problemas de robos donde los delincuentes aprovechaban este tramo, e incluso en Ciudad de México se han presentado violaciones.

Por su parte, el director de Urbanismo, Aldo Villarreal Murra, señaló que la inversión en los puentes peatonales brinda una mejor percepción de la ciudad, además de que se disminuye la contaminación por impresión de lonas, que suelen desprenderse por el viento. Sin embargo, reconoció que es necesario regular la luminosidad del anuncio y el movimiento.

"Podrán cambiar los anuncios, pero con un tiempo determinado, que no sea un distractor para el conductor. Es un tema que se está revisando y que nosotros vamos a considerar dentro del nuevo Reglamento de Anuncios que está en proceso de elaboración", dijo, "un dispositivo de esta naturaleza no estaba considerado dentro de las concesiones en su momento, pero tampoco se prohíben; la concesión es ambigua y no da limitantes para esta conversión de anuncios, entonces estamos buscando que cumpla y que no sea un riesgo para la ciudadanía".

El funcionario rechazó que esto genere contaminación visual, indicó que es un tema nuevo que se socializará y tendrá que ser regulado por los regidores mediante la nueva normativa.

Alberto Rosales Arcaute, presidente de la comisión de Urbanismo en el Cabildo, dijo que en la actual administración no se han otorgado nuevas concesiones para puentes peatonales, sino que algunas tienen más de 15 años y los propietarios tienen como obligación la construcción de la infraestructura de servicio al ciudadano, a cambio de poder explotar la publicidad en estos espacios.

"En los contratos que se tienen, que son de muchos años, no se especificaba qué tipo de publicidad, pero con la tecnología que se ha venido desarrollando, la publicidad ha ido migrando a pantallas electrónicas, es algo nuevo y se está revisando, los contratos no son excluyentes de estos dispositivos, se menciona que pueden vender publicidad y no se excluyen estas pantallas", explicó.

En este sentido, dijo que se buscó que Protección Civil revisara estos espacios, pues indicó que la tendencia mundial no va en contra de esta publicidad, que ya ha sido instalada en otras ciudades del país, pero en Torreón se busca que cuente con especificaciones técnicas en cuanto a colores, intensidad de la luz, altura, así como el tipo de material, instalación eléctrica, anclaje, etc.

"Tenemos más solicitudes de concesionarios para instalar estas pantallas; ahorita no hay nuevas autorizaciones, pero los que ya existen están buscando esta tecnología", indicó. Rosales Arcaute dijo que se tendrá que evaluar caso por caso de acuerdo a la ubicación de los puentes donde se pretenda colocar esta infraestructura.