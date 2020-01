Adriana Fonseca regresa a la televisión

La actriz Adriana Fonseca dijo sentirse muy emocionada por su participación en la serie Angelito mi rey, que se estrenó el sábado 25 de enero por señal abierta, y agradeció la oportunidad que le brindaron de compartir créditos con nuevos talentos de la actuación.

"Es una serie muy divertida, me gustó compartir con Ángel Said, un chavo super talentoso, y me encanta que sea de esta nueva camada de jóvenes que escriben, producen y se involucran en los personajes. Creo que para México es muy importante tener un personaje tipo Mauricio Garcés en la época actual, como lo es en esta historia 'Angelito', el protagonista", dijo la actriz en entrevista.

Fonseca aseguró estar emocionada también porque hace mucho que no hacía algo en México para la televisión "esto es como un regreso para a la televisión mexicana y es bonito volver con nuevas figuras como "La Jarocha", con quien no me había tocado trabajar, a mí me encanta la comedia y Angelito mi rey es una comedia muy ligera".

La actriz, quien protagoniza el segundo episodio de esta historia de enredos, señaló que hacen falta este tipo de programas de comedia, sobre todo en estos tiempos donde hay mucho drama, muchas cosas negativas. "Por ejemplo, hay noticias muy tristes, como lo que ocurrió con Kobe Bryant; eso deprime mucho a la gente y esto es una forma de distraerlos, de aliviarse y gozar la vida".

Cada capítulo tiene un mensaje, un valor, donde Angelito mi rey siempre trata de arreglar un poco la vida de aquellas mujeres a las que "conquista", pues aparte de picardía, comedia y sátira "angelito" demuestra que es un ser humano noble que ayuda al prójimo.