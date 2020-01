Espectacular remontada de Federer; chocará con 'Nole'

Roger Federer no iba a rendirse con facilidad, por supuesto, sin importar el número de match points (hasta 7 acumuló su rival), sin importar lo cansadas que tuviera sus piernas de 38 años, sin importar lo lentos que fueran sus servicios, sin importar sus imprecisiones.

Federer aún tiene juego para esas circunstancias. Y sigue buscando trofeos. Peleando hasta el último aliento en su pelea con un rival más joven, el estadounidense Tennys Sandgren, ofreció una espectacular remontada para llegar a las semifinales del Abierto de Australia por 15ta vez.

Pese a todos los indicios de que no estaba en su mejor forma durante buena parte del partido, Federer se impuso a Sandgren por 6-3, 2-6, 2-6, 7-6 (8), 6-3 en un emocionante duelo de cuartos de final que parecía haber terminado mucho antes de que así fuera.

"Durante un buen rato pensé que estaba sentenciado. Desde luego, con unos pequeños destellos en los que quizás no. De repente te das cuenta de algo: 'no está acabado'", dijo Federer, quien sólo una vez previa había ganado un partido tras afrontar hasta siete bolas de partido, igualando algo que hizo en 2003. "No fue hasta que gané ese cuarto set fue cuando pensé que podría darle la vuelta a esto".

"Honestamente, cuando me han dicho que fueron siete, quedé diciendo: ¡¿Qué??!' ... Pensé que fueron tres", dijo Federer. "No tenía idea".

El astro suizo reveló posteriormente que arrastra una molestia en la ingle y que no está seguro si estará plenamente recuperado para su próximo partido de semifinales. Le toca medirse contra el campeón vigente Novak Djokovic, quien abrumó 6-4, 6-3, 7-6 (1) a Milos Raonic para quedar 10-0 de por vida ante el subcampeón de Wimbledon en 2016.

También avanzó a semifinales Alexander Zverev, quien se repuso tras perder el primer set, y se impuso 1-6, 6-3, 6-4, 6-2 a Stanislas Wawrinka.