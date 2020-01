Hathaway lleva nueva cinta a

La película de drama político The last thing he wanted, protagonizada por la actriz ganadora del Oscar, Anne Hathaway, tuvo su estreno en el Festival de Cine de Sundance.

Hathaway y otros actores del elenco, así como la directora del filme, Dees Rees, quien obtuvo una nominación al Oscar por Mudbound (2017), encabezaron algunas actividades de promoción de la cinta previo a su estreno la noche del lunes, de acuerdo al periódico Daily Mail. The last thing he wanted es una adaptación de la novela de Joan Didion, en la que Anne Hathaway da vida a una periodista dura, "Elena McMahon", quien además es madre soltera, y Willem Dafoe interpretará el personaje de su padre. "Elena McMahon", es una periodista veterana que investiga la actividad de Irán en América Latina, pero que pierde el hilo de su propia narrativa '0cuando su padre enfermo le pide ayuda en una actividad ilegal por lo que se ve implicada en la misma conspiración que está tratando de desenmascarar. Además de Hathaway, acreedora del Oscar por su trabajo en Los miserables (2012), conforman el elenco Ben Affleck, Willem Dafoe, Rosie Pérez, Edi Gathegi y Mel Rodríguez. The last thing he wanted estará disponible en Netflix a partir del 21 de febrero.