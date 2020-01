María José todo lo puede

Lo que tiene con Torreón es un amor desmedido, el cual saldrá a relucir este fin de semana.

La cantante María José se presentará el próximo primero de febrero en el Coliseo Centenario, será el primer concierto que se lleve a cabo en la Comarca en este nuevo año.

La ex Kabah se encuentra muy emocionada de reencontrarse con los laguneros, así lo hizo saber en una entrevista que dio a El Siglo de Torreón en la que también habló de sus proyectos y de su incorporación a La Voz Azteca como coach.

"Me gusta la idea de dar el primer concierto del 2020 en Torreón. Hace rato que no daba un espectáculo por allá. Ya estoy bien puesta para irme con ustedes. No me puedo quejar porque me ha ido muy bien con la gira Conexión y espero que en La Laguna nos vaya muy bien o muchísimo mejor".

Vía telefónica, la "Josa" como le dicen sus allegados, externó que en La Laguna cuenta con "fans muy amorosos", los cuales ya desea ver para agradecerles el cariño que le han brindado durante su carrera.

"Siempre he tenido fans amorosos y dedicados en Torreón. Siempre me reciben en el aeropuerto con pancartas, pasteles y hasta botellas de vino. Los laguneros son muy apapachadores", manifestó.

Sobre su más reciente disco de nombre Conexión, que ha dado pie al tour, la artista dijo que ha generado una gran cantidad de ventas y además ha dado temas exitosos como Lo que tenías conmigo, de la autoría de un lagunero, Bruno Danza.

"Bruno es un tremendo compositor. Tiene éxitos increíbles. Lo que tenías conmigo es un tema que iba a salir en el álbum anterior, pero por una u otra razón terminó en este disco. Las cosas pasan por algo, este disco en vivo ha tenido un éxito increíble.

"Este material está girando alrededor de la República Mexicana gracias a los conciertos. Estamos presentando esta nueva propuesta, esta reconexión con los fans que me ha permitido regresar a lo que estaba haciendo al principio", comentó.

María José expresó que tal producción discográfica le costó bastante esfuerzo y dinero ya que su carrera de solista la ha realizado de manera independiente, motivo por el que planea lanzar más sencillos a la radio o plataformas.

"Estamos por lanzar el tema Rosas en mi almohada. Es un disco que costó mucho trabajo y dinero por lo que creo que vale la pena explotarlo lo más que se pueda. Considero que voy a sacar otros tres sencillos más".

La intérprete no para de trabajar. Además de sus presentaciones, figura en el musical Jesucristo Súper Estrella y se prepara para ser coach de La Voz Azteca. A todo ello hay que agregarle su labor de madre y esposa.

"Organizándonos todo se puede. Jesucristo Súper Estrella entrará en un receso a partir del 17 de febrero, luego inició con La Voz que me parece comenzará a finales de marzo. Voy proyecto por proyecto. Hay tiempo para trabajar, para la familia y para los amigos".

En cuanto al programa musical en el que compartirá créditos con Belinda, Ricardo Montaner y Christian Nodal, María José explicó que le encanta ser parte de este tipo de proyectos pues su labor es encontrar nuevos talentos.

"Es un programa divertido. Lo vimos la vez pasada en Azteca. Hubo mucha química y estoy seguro que eso mismo pasará entre Nodal, Montaner, Belinda y una servidora. Yo soy muy alivianada, pero sí voy a ser exigente y a buscar cantantes, no sólo afinados, sino que también me hagan sentir algo más", puntualizó.