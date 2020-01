Canterano de Santos disputa torneo internacional

El elemento de las fuerzas básicas de los Guerreros del Santos Laguna, Emmanuel Echeverría, integra la selección nacional de México en su categoría Sub 18, que se encuentra en España, donde disputan el Torneo Internacional Copa del Atlántico, desde ayer y hasta el próximo 31 de enero.

El Tricolor Sub 18, comandado por Marcos Ayala, enfrentó ayer a la selección de Japón y seguirá con partidos ante Eslovaquia y al anfitrión España; los cuatro equipos se enfrentarán entre sí y el que consiga la mayor cantidad de puntos será campeón del certamen. Emmanuel vive un gran momento, pues a pesar de que no tuvo actividad con los Guerreros en la jornada 3 del torneo Clausura 2020 en la categoría Sub 17 de la Liga MX, debido a su concentración con la selección nacional de México Sub 18, el nacido en La Piedad, Michoacán, se mantiene como líder de goleo individual de su categoría, con cuatro dianas.

La selección mexicana Sub 18 enfrentará hoy a Eslovaquia, en el estadio de La Gran Canaria, en Las Palmas, a las 10:00 horas, tiempo de La Laguna, para descansar mañana y finalizar el torneo este viernes 31 de enero, enfrentando a España en el mismo estadio, pero en el horario estelar, el de las 12:30 horas, tiempo de la Comarca Lagunera. Tras disputar los tres partidos, la delegación mexicana volverá a nuestro país el sábado 1 de febrero y, posterior a ello, romperá concentración.

En esta selección figuran jóvenes pertenecientes a equipos de la Liga MX, de la Major League Soccer de Estados Unidos e incluso del Arsenal inglés.