Panteón de Lerdo, al tope de capacidad

El Panteón Municipal de Lerdo se encuentra al 100 por ciento de capacidad instalada, por lo que piden soluciones para atender una demanda futura de espacios.

El titular de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, Javier Urriticochea Ortiz, solicitó a los miembros de la Comisión de Servicios Públicos planteen en cabildo la necesidad de atender el problema del panteón municipal, dado que no se cuenta con más especio para sepultar a los difuntos.

En reunión con regidores, mencionó que las opciones que se tienen son el adquirir terrenos aledaños al panteón actual para ampliar la capacidad instalada o bien construir gavetas en la superficie ante la falta de espacio. Declaró que "no tenemos espacio y puede convertirse en un problema futuro para la ciudad".

Dijo que una de las propuestas inmediatas que se tienen si no se compran terrenos nuevos, cercanos, es el hacer gavetas del piso hacia arriba.

Se mencionó que en la pasada administración se ofrecieron terrenos cercanos a la pista de aterrizaje por parte de intermediarios, pero sin concretarse nada. También se citó que existe terrenos aledaños al actual panteón municipal, por lo que se han presentado revendedores de los terrenos.

Expresó Javier Urriticochea que es un tema urgente que se debe atender, por lo que pidió su ayuda para atender este tema de adquirir nuevos terrenos.

Consideró que lo más recomendable es que si se busca comprar terrenos para ampliar la capacidad instalada, es que no estén lejos del actual, por lo que algunos propusieron aquellos cercanos al relleno sanitario.

Quedan temas sin aclarar durante la reunión de La Comisión de Servicios Públicos Municipales, como lo es la falta de equipo y productos registrados en papel, pero no en físico, los ahorros que habrá o no con la privatización de los servicios de limpieza, que pasará con los pepenadores del relleno sanitario y si el contrato contempla o no la basura que se recicla por los conductores de camiones.

Durante la sesión ordinaria que celebran los integrantes de la comisión con el director de esta dependencia, Javier Urriticochea Ortiz, explicó a los regidores que se trabaja con lo que hay y que su plan de trabajo se realizará por sectores de la ciudad y zonas rurales, brindando a los ciudadanos atención en paquete de servicios de limpieza, alumbrado público y recolección de basura.

Aunque no entrego su plan de trabajo a los asistentes, prometió hacerlo llegar a la brevedad.

Durante la explicación de las colonias urbanas y rurales en donde se atenderán demandas de servicios de los ciudadanos, comentó que, aunque en papel se hablaba que se tenía cierto número de luminarias en bodega, dijo el director de Servicios Públicos Municipales que debido a que no se tienen las luminarias en resguardo, ha sido necesario solicitar al anterior director de la dependencia que regrese las 140 lámparas faltantes, remolque y otros equipos que estaban en resguardo en una bodega.

Dijo Javier Urriticochea que esta información lo tiene la controlaría, por lo que regidores le pidieron mayor información para saber si lo que se informó de esta situación en el proceso de entrega-recepción de la nueva administración. Indicó la presidenta de la comisión, Francisca Blanco Villanueva, que esto lo pedirá en la siguiente reunión que se celebre para detectar si lo que se reporta en papel existe en físico.

No se habló de sanciones al anterior director de Servicios Públicos Municipales, por lo que se preguntó si hay ahorros en gasolina por parte del regidor Ángel Luna, ya que recordó que se expuso en 2019 que habían encontrado excesos en consumos del combustible.

Sólo se aseguró por parte del director de Servicios Públicos Municipales que se lleva un registro riguroso con las bitácoras para llevar un control del consumo en vehículos.

Otros de los puntos que no quedó claro para algunos regidores es sobre el tema de liquidaciones del personal de limpieza, si esto representa o no un ahorro para el municipio.

Si precisarse el número de personal sindicalizado en dicho departamento, de quienes serían dados de baja y los montos que se les pagaban para ver los ahorros.

Durante la reunión se puso en duda los ahorros prometidos para aceptar la privatización del servicio de limpieza, el cual representaba un gasto de 65 millones de pesos anuales y en sueldos de 35 millones.

Solo se confirmó que el 8 de febrero arrancarán las operaciones de la nueva empresa.

Sobre el relleno sanitario, se explicó a regidores que se han dado cambios radicales en su manejo.

Preguntaron sobre el contrato signado con la nueva empresa, si permitirá que los penadores sigan o no recolectando en el relleno o si se quedarán con el producto a reciclar.

La duda no fue aclarada por lo que tendrán que revisarlo con otra dependencia de gobierno.

Por otra parte, se expuso que existen vicios en la recolección de basura que se recicla, tanto en choferes de camiones y pepenadores del relleno sanitario.

Se hizo una invitación a visitar el relleno sanitario para conocer al detalle su operación y problemáticas.