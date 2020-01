Niega participación en un trío sexual

Quien emprenderá acciones legales contra una revista de circulación nacional es el actor Fernando Carrillo, pues la publicación afirma que el actor participó en un trío sexual junto a un transexual y Pedro Ferriz Hijar, hijo del comunicador Pedro Ferriz de Con. Fernando Carrillo aclaró que es mentira lo publicado por la revista.

Carrillo informó que sus abogados procederán legalmente en contra de esta publicación, pues aunque ya en otras ocasiones le ha levantado falsos, ahora se trata de la "gota que derramó el vaso".

"Es verdaderamente triste, insólito, lo que pasa en algunos medios de comunicación, lo irresponsable que son; lo vulnerable que somos los artistas ante medios de comunicaciones tan deplorables", expresó en un video difundido a medios de comunicación.

El venezolano aseguró que ni siquiera conoce a dichos personajes con los que se le involucra, e invitó al público a no creer falsa información que busca desprestigiar a actores que todos los días se levantan para trabajar.

"No crean esta falsa nota, ni siquiera conozco a esos personajes con los que me involucra". Se detalló que Carrillo no dará más detalles sobre esa nota, pues asegura que no existen pruebas, ni elementos básicos para afirmar lo que salió publicado. Fernando Carrillo actualmente trabaja en la obra de teatro El último día de mi vida, también se encuentra grabando una serie en Tulum y a la par se dedica a levantar y promocionar su hotel Bufo Alvarius en ese mismo paradisíaco lugar.

A pesar de que el periodista Pedro Ferriz Hijar negó haber engañado a su expareja, Alexandra Stergios con un travesti, de nueva cuenta se vio envuelto en el escándalo luego de que una famosa revista asegurara que hizo un trío sexual con una modelo trans y el actor Fernando Carrillo. La mujer transexual fue identificada como Renata Altamirano y fue una de sus amigas quien se encargó de destapar toda la información.

La fuente relató que Pedro buscó los servicios de Renata cuando era todavía un hombre, pues gracias a sus pagos se pudo cambiar de sexo. "En cuestión de días, Pedro comenzó a pagarle por sus servicios sexuales. Gracias al dinero de Pedro, al de otros actores y uno que otro político, ella empezó a operarse y a quedar como está ahorita". Renata habría acompañado a Pedro a un viaje a Cancún a lado de Fernando Carrillo, y fue así que surgió el encuentro sexual entre los tres.

"Ella estaba muy emocionada, sobre todo porque hizo un trío con ellos y se la pasaron muy bien", aseguró la informante a la publicación.