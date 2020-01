Quedan temas sin aclarar durante reunión de Servicios Públicos de Lerdo

Quedaron temas sin aclarar durante la reunión de la Comisión de Servicios Públicos Municipales, como la falta de equipo y productos registrados en papel pero no en físico, los ahorros que habrá o no con la privatización de los servicios de limpieza, que pasará con los pepenadores del relleno sanitario y si el contrato contempla o no la basura que se recicla por los conductores de camiones.

Durante la sesión ordinaria que celebraron los integrantes de la comisión con el director de esta dependencia, Javier Urriticochea Ortiz, explicó a los regidores que se trabaja con lo que hay y que su plan de trabajo se realizará por sectores de la ciudad y zonas rurales, brindando a los ciudadanos atención en paquete de servicios de limpieza, alumbrado público y recolección de basura. Aunque no entregó su plan de trabajo a los asistentes, prometió hacerlo llegar a la brevedad. Durante la explicación de las colonias urbanas y rurales en donde se atenderán demandas de servicios de los ciudadanos, comentó que, aunque en papel se hablaba que se tenía cierto número de luminarias en bodega, dijo el director de Servicios Públicos Municipales que debido a que no se tienen las luminarias en resguardo, ha sido necesario solicitar al anterior director de la dependencia que regrese las 140 lámparas faltantes, remolque y otros equipos que estaban en resguardo en una bodega