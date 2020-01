Fallece a los 86 años Jack Burns, escritor de 'The muppet show'

El actor, comediante y uno de los escritores originales del programa The muppet show, Jack Burns, murió este martes a los 86 años, informó su manager Peter Santana.

Sin dar detalles del deceso, Santana dijo a The Hollywood Reporter que Burns “había estado en cuidado de ancianos durante los dos últimos años”, además destacó que era un hombre fuerte, sin embargo, no caminaba.

“Tuvo grandes logros, pero el más reciente fue alcanzar la marca se estar sobrio por 31 años, que cumplió en diciembre. Verdaderamente un hombre dulce y talentoso”, agregó el representante.

Burns también escribió el programa de televisión Hee Haw, actuó en la serie The Andy Griffith Show, se involucró en la comedia con George Carlin y tuvo participaciones como actor de doblaje.

Nacido en Boston, el 15 de noviembre de 1933, el actor comenzó su carrera en los años 60. Se convertió en el primer anfitrión de Saturday Night Live, en 1977; pero su logró más sobresaliente fue escribir durante tres años para The muppet show, y apareció en un episodio de la primera temporada, en 1976.

Participó en las series animadas Animaniacs y The Simpsons. Su talento lo llevó a ser nominado al premio Emmy por The muppet show. También fue postulado para un premio Hugo por The muppet movie, en 1980.