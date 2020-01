Karina Gidi asegura que la actuación es un oficio difícil

La actriz de teatro y cine, Karina Gidi, asegura que su profesión es poco comprendida, pues la vida de un artista no es del todo glamorosa, además de que las plataformas para el consumo de contenidos, no son sinónimo de un salario mayor para los actores.

La ganadora de un premio Ariel, como mejor actriz en la cinta Los adioses, platica con Notimex acerca cómo es vista la carrera de actuación, desde una perspectiva mediática y política: “es un oficio difícil, tengo la impresión de que, en este momento, consumir ficción o arte, es un artículo de lujo y no de primera necesidad”.

Gidi asegura que “por cada actor o actriz que vive en el glamur, hay cientos que tenemos que hacer las cuentas para llegar a fin de mes, y muchas veces aceptamos proyectos para tener estabilidad económica", reflexiona.

Sobre la nueva era digital en las producciones, opina que “entraron las plataformas y desbancaron al duopolio, Televisa y Televisión Azteca; ellos armaron su propia revolución, revisaron sus contenidos y formas de producción. Y a nosotros se nos abre una gran oferta, pero no estamos ganando mejor, sólo hay mucho trabajo”.

“Ahora las redes sociales son un aparador de tu presencia. No sé si es porque me estoy haciendo mayor, pero me interesan cada vez menos esas plataformas para tener trabajo. Sé que algunos castings los deciden por el número de seguidores que tienes en Twitter”, destaca la protagonista de la película Abel.

Entre los planes de la actriz jarocha se encuentra una nueva serie para Amazon, y su regreso al teatro con la obra El Feo, que se estrena en abril en el Teatro Helénico.

Karina Gidi participó como invitada en Sobreviviendo a la actuación, dinámica enfocada a estudiantes de artes escénicas, donde comparten sus dudas con un grupo de panelistas.