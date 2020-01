Es asombroso lo que he hecho, dice Trump sobre Palestina

El acuerdo presentado hoy junto a Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, es más de lo que cualquier presidente de EUA ha hecho en sus primeros tres años de gobierno, consideró el mandatario.

“(Sobre todo) considerando que por tres años he estado bajo falsas investigaciones políticas y el fraude del impeachment. Mantengamos a EUA grande”, escribió Trump.

It’s amazing what I’ve done, the most of any President in the first three years (by far), considering that for three years I’ve been under phony political investigations and the Impeachment Hoax! KEEP AMERICA GREAT!