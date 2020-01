Cambio de Seguro Popular a Insabi sólo fue de nombre: Lenin Pérez

El diputado federal por Coahuila, Lenin Pérez Rivera, dijo que la falta de equilibrios en la Cámara de Diputados ha impedido la construcción de acuerdos y, por el contrario, hay una terquedad de la mayoría de Morena, lo que consideró muy delicado por tratarse de la salud y la vida de los mexicanos, en términos del Insabi.

El legislador de Unidad Democrática de Coahuila (UDC) consideró que el cambio del Seguro Popular al Instituto Nacional de Salud (Insabi) fue sólo de nombre, pues indicó que este sistema no presenta novedades que resuelvan el grave problema de déficit que se presenta en el sistema de salud de los mexicanos.

"Yo no soy defensor del Seguro Popular, creo que no funcionaba y se utilizó clientelarmente, en los hospitales no había gasas ni jeringas, pero lo que es triste para el país es que, lo que se está haciendo, es sólo un cambio de nombre, el Insabi no tiene ninguna realidad nueva de implementación, de crecimiento de recursos, de equipamiento de los hospitales, de mejora de condiciones de abastecimiento de medicamento, como lo vemos en el sur del país, el sufrimiento de padres de familia con hijos con cáncer", expresó.

Señaló que en el presupuesto federal, incluso, hay una disminución en el apartado de salud.

"El problema que tenemos en el Poder Legislativo es que la falta de equilibrios, hemos tenido debate y discusiones muy profundas pero no hay voluntad en construcción de consenso con la mayoría en la Cámara, eso impide que se puedan hacer nuevas realidades en el presupuesto, en sentido positivo de llevar acuerdos para la población, va a ser muy difícil que se modifique esto, esto va a seguir así, hay una terquedad y a mi me parece que este tema es muy delicado porque se trata de la vida de los mexicanos, de su salud, no puede haber transformación en el país, una transformación social, si no está por enfrente la salud de los mexicanos, y no está colocado así", dijo.