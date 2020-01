'Los laguneros son muy apapachadores', expresa María José

Lo que tiene con Torreón es un amor desmedido, el cual saldrá a relucir este fin de semana.

La cantante María José se presentará el próximo primero de febrero en el Coliseo Centenario, será el primer concierto que se lleve a cabo en la Comarca en este nuevo año.

La ex Kabah se encuentra muy emocionada de reencontrarse con los laguneros, así lo hizo saber en una entrevista que dio a El Siglo de Torreón en la que también habló de sus proyectos y de su incorporación a La Voz Azteca como coach.

"Me gusta la idea de dar el primer concierto del 2020 en Torreón. Hace rato que no daba un espectáculo por allá. Ya estoy bien puesta para irme con ustedes. No me puedo quejar porque me ha ido muy bien con la gira Conexión y espero que en La Laguna nos vaya muy bien o muchísimo mejor".

Vía telefónica, la "Josa" como le dicen sus allegados, externó que en La Laguna cuenta con "fans muy amorosos", los cuales ya desea ver para agradecerles el cariño que le han brindado durante su carrera.

"Siempre he tenido fans amorosos y dedicados en Torreón. Siempre me reciben en el aeropuerto con pancartas, pasteles y hasta botellas de vino. Los laguneros son muy apapachadores", manifestó.