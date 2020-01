Justin Bieber cierra puerta en cara de su esposa y genera criticas

El video compartido en Twitter rápidamente generó criticas entre los usuarios, quienes publicaron más evidencia de que Justin no caballeroso con ella.

Una joven adjuntó la captura que realizó durante un enlace en vivo del cantante donde le dice a Hailey que de no estar 'ardiente', ya la hubiera dejado desde hace tiempo.

Actualmente, Justin Bieber se encuentra en los preparativos para lanzar su nuevo álbum el próximo 14 de febrero, según comentó durante su entrevista con Ellen DeGeneres el pasado lunes.

DID HE CLOSE THE DOOR ON HAILEY OMG BYE pic.twitter.com/9103AfpqyP