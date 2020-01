Justin Bieber anuncia fechas de su nueva gira y álbum Changes

El cantante canadiense Justin Bieber lanzará su nuevo álbum Changes, el próximo 14 de febrero así como una gira por Estados Unidos y Canadá con 45 fechas confirmadas entre mayo y septiembre.

El quinto álbum del intérprete de I don’t care, Baby y Sorry incluye su sencillo Yummy, con el que regresó a la música, luego de tomar un descanso en 2017 y tras cancelar las últimas 14 fechas de su Purpose world tour.

Justin Bieber también estrenó el tema Get me, una colaboración con Kehlani , que también se incluirá en Changes, el cual llegará casi cinco años después de su disco Purpose, lanzado en noviembre de 2015 y del que se publicaron como adelantos los sencillos What do you mean?, Sorry, Love yourself y Company.

Aunado a su regreso a la música, el artista también estrenó su serie documental Justin Bieber: Seasons en una plataforma de reproducción de videos en la que muestra un detrás de cámaras de su vida privada.

La serie también incluye material inédito de su boda con Hailey Baldwin, de su día a día con las personas de su círculo cercano, así como de los retos y triunfos de crecer en medio del ojo público.

Gira Changes

La gira del artista iniciará el próximo 14 de mayo en Seattle, Washington, e incluye paradas en Portland, Oregón; Sacramento, Santa Clara, San Diego y Pasadena, California; Las Vegas, Nevada; Glendale, Arizona; Salt Lake City, Utah, Denver, Colorado; entre otras.

La última parte del “tour” incluye fechas en Ottawa, Quebec, Toronto, Montreal en Canadá, para concluir con conciertos en Foxborough, Massachusetts, el 17 de septiembre y East Rutherford, Nueva Jersey, el 26 de septiembre.