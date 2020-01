Critican a Rosalía y a Dua Lipa por arrojar billetes a strippers

Rosalía, Dua Lipa y Lizzo se encuentran en el ojo del huracán luego de que arrojaran billetes a strippers en un club al que acudieron para celebrar sus triunfos en la gala de Premios Grammy.

En un video, que rápidamente se hizo viral, se puede ver a las artistas divirtiéndose con algunas bailarinas que bailaban sobre el piso, mientras las celebridades les tiraban billetes sobre sus cuerpos semidesnudos.

que buen ejemplo dua lipa, lizzo y rosalía LAS FEMINISTAS pic.twitter.com/dp3FnT79uS — .(@xcocolovtaejin) January 28, 2020

Ante ello, usuarios han criticado a las cantantes por acudir al club de striptease Crazy Girls en Hollywood, pues reprobaron su conducta al considerar que estaban sexualizando y reproduciendo la violencia hacia las mujeres.

"Literalmente dua se cagó en la lucha de la mujer, tanto que apoyaba y se consideraba feminista, está ahí tirándole billetes a una piba, tratándola de objeto, chau" (sic), escribió una usuaria en Twitter.

literalmente dua se cagó en la lucha de la mujer, tanto que apoyaba y se consideraba feminista, está ahí tirándole billetes a una piba, tratándola de objeto, chau#dualipaisoverparty pic.twitter.com/o7HxsytOCB — aldana ⁷ [drunkwithbts] (@__seesxw) January 28, 2020

"Me chupa 5 ovarios que estas sean bailarinas y no prostitutas, pero el solo hecho de que varios artistas (y entre ellas mujeres) apoyen este trabajo en el cual se sigue vendiendo al cuerpo de una mujer como objeto me parece lamentable". reprueba un usuario.

me chupa 5 ovarios que estas sean bailarinas y no prostitutas, pero el solo hecho de que varios artistas (y entre ellas mujeres) apoyen este trabajo en el cual se sigue vendiendo al cuerpo de una mujer como objeto me parece lamentable#dualipaisoverparty pic.twitter.com/lrM5vriiuj — male (@igtsvn) January 28, 2020

“Lizzo y Rosalia van de feministas y defensoras de los derechos de la mujer etc… pero luego hacen esto, ojalá sea una lección para que dejen de stannear a tipas x solo porqué se hacen llamar feministas” (sic), compartió otra.

dua lipa, lizzo y rosalia van de feministas y defensoras de los derechos de la mujer etc... pero luego hacen esto, ojalá sea una lección para que dejen de stannear a tipas x solo porqué se hacen llamar feministas pic.twitter.com/GfJXr1gHQh — —nanny (@geniusyoongd) January 28, 2020

“Las que dicen que no tiene nada de malo porque las strippers a eso se dedican...¿todo bien en casa? Qué asco que tengan naturalizada esa industria de mierda que no hace más que tratar a las mujeres como objetos", se lee en otro comentario.

las que dicen q no tiene nada de malo pq las strippers a eso se dedican??¿ todo bien en casa??¿ q asco q tengan en naturalizada esa industria de mierda q no hace más que tratar a las mujeres como objetos, dua lipa, lizzo y todos los mierdas q estaban ahí se mandaron alta cagada — k is seeing harry -260 (@smolhslt) January 28, 2020

"Aquí lil nas sexualizando felizmente a las mujeres minutos después de colaborar con los chicos y estoy muy triste de que respiren el mismo oxígeno y se involucren con personas como esta (sic)", es otra de las reacciones.

Aquí lil nas sexualizando felizmente a las mujeres minutos después de colaborar con los chicos y estoy muy triste de que respiren el mismo oxígeno y se involucren con personas como esta#dualipaisoverparty#lilnasxisoverparty



pic.twitter.com/XEot0wgPc3 — cigarettes (@prettyvacant_tt) January 28, 2020

Hasta el momento ninguna de las artistas se ha manifestado al respecto de las criticas.