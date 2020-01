¿Irina Baeva reprocha a Soto llamadas constantes de Geraldine Bazán?

Aunque pareciera que la relación entre Irina Baeva y Gabriel Soto va mejor que nunca, una amiga cercana a la pareja reveló que recientemente tuvieron una fuerte discusión por culpa de Geraldine Bazán.

La actriz rusa ya no soporta a quien fuera esposa de su novio, pues está cansada de que le llame constantemente por cualquier pretexto, tenga o no a sus hijas bajo su cuidado, cosa que la ha enfurecido.

“Como sabía que no podía impedir que sus hijas convivieran con la novia de su ex, cambió su táctica y por fin logró lo que siempre ha querido: hacer que Gabriel e Irina tengan problemas. Y es que Baeva está cansada de que Geri le llame a Soto con cualquier pretexto, estén o no las niñas con él”, reveló la fuente a la revista TV Notas.

Al momento de expresarle su molestia a Soto, éste le respondió que tenía que tomarle las llamadas o leer los mensajes de Geraldine, pues no podía evitarla al tratarse de la madre de sus hijas, cosa que hizo estallar a la rusa.

Asimismo, relata que durante una de las últimas locaciones de la telenovela Soltero con hijas, Geraldine no paraba de llamarle y mensajearle al papá de sus hijas, por lo que Irina no se contuvo y explotó.

“¡Qué tanto quiere esa señora, si las niñas están bien!, le gritó a Gabriel”, contó a la publicación.

Sin embargo, Soto le contestó que no quería pelear con ella por tonterías y que seguiría hablando con Bazán por las niñas, pues desde un principio sabía eso, además de que “jamás dejaría de ver a sus hijas ni por ella ni por nadie más, así que tendría que aguantarse”, palabras que hirieron a Baeva de acuerdo a su amiga.

Ante ello, la actriz decidió ponerle un ultimatum al actor.

“Le dijo que la viera bien, que era joven y guapa y que no tenía la necesidad de aguantar esa situación, que ella podría andar con el hombre que quisiera... y le gritó: ‘Gabriel, elige: ¡ella o yo!, porque ya he llegado a mi límite’”.

Tras lo dicho, Gabriel se molestó y le pidió que madurara porque parecía niña caprichosa.