Fabiola Campomanes se vuelve 'Adicta' a ayudar

La que le sacó provecho a su mala experiencia fue Fabiola Campomanes.

A finales de octubre de 2019, la actriz sufrió una situación de violencia con su expareja sentimental Jonathan Islas, que la obligó a enfrentar sus miedos, conocer sus derechos y a crear Adicta, un podcast en el que comparte el proceso que ha seguido para sanar.

"A mí me marcó y hay una mujer antes y después de esto, porque creo que lo primero que vivimos las víctimas de violencia es que no entendemos qué pasó y nos avergonzamos porque los amigos, la familia, en el trabajo te revictimizan". Pero ella aprendió que el dolor siempre exige reinventarse, algo que ha hecho y que le ha servido para conectar con muchas personas que tal vez estén pasando lo mismo. "Hablar de tus cosas personales cuesta trabajo, pero cuando logras ayudar a otras mujeres o a otros hombres dices, '¿por qué no hablar de estos temas?'". En su podcast, ella no sólo busca hablar de la violencia, también de otros temas que se encuentran relacionados, desde aspectos legales hasta herencias culturales.

"Es reeducarnos, porque creo que todos hemos normalizado la violencia. Cuando viví todo el proceso me di cuenta que estaba adquiriendo información valiosa que estoy segura muchas mujeres no saben", indicó.

Para el nombre del podcast se declinó por Adicta por una sencilla razón: su expareja la llamó así. "Todos somos adictos a algo pero también te vuelves adicta a relaciones tóxicas. Fue un estigma que en su momento me dolió, me confrontó".