Bad Boys conserva liderato en cines de EUA

Bad Boys for Life conservó de manera holgada el liderato en los cines de Estados Unidos en un fin de semana en el que sólo el estreno de The Gentlemen se coló entre las películas más taquilleras. Según el portal Box Office Mojo, la tercera entrega de la saga que protagonizan Will Smith y Martin Lawrence se anotó 34 millones de dólares en el apartado "doméstico", que en la jerga del sector agrupa los ingresos de la gran pantalla en Estados Unidos y Canadá.

Bad Boys for Life, que cuenta con actores latinos como Kate del Castillo, Paola Núñez y Nicky Jam, retoma a los dos famosos y peculiares detectives de Miami en su enfrentamiento ante una temible organización mexicana. Por detrás se situó 1917, que consiguió 15,8 millones de dólares. Y la medalla de bronce fue para Dolittle, que se embolsó 12,5 millones de dólares. La cuarta plaza se la quedó The Gentlemen, que en su desembarco en la gran pantalla obtuvo 11 millones de dólares. Finalmente, Jumanji: The Next Level sumó 7,9 millones de dólares a un botín acumulado en todo el mundo que asciende ya a 737 millones. Jake Kasdan, que ya dirigió Jumanji: Welcome to the Jungle (2017), regresa como realizador en esta secuela que vuelve a contar con Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black y Kevin Hart como los divertidos protagonistas de un videojuego que los llevará a desiertos o montañas inaccesibles.