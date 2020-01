Angélica María y Angélica Vale afinan detalles de espectáculo juntas

Angélica Vale, hija de Angélica María "La Novia de México", compartió que ella y su madre afinan los detalles para el espectáculo que presentarán, en el cual plasmarán momentos significativos de su trayectoria artística.

A medios de comunicación, luego de su debut en el musical Chicago, Angélica Vale expresó: "Vamos a incluir todo lo que significa nuestra carrera artística y personal porque habrá muchas cosas de las cuales vamos a estar platicándole al público, cosas de nosotras.

Eso estamos definiendo el libreto".

La actriz, quien actualmente forma parte del elenco de Mentiras y Monólogos de la vagina, comentó que están tratando de ser lo más breves posibles pues de no ser así, terminarían realizando un espectáculo con duración de cinco horas y media.

Vale detalló que solo esperaban su estreno como "Mama Morton" en el montaje protagonizado por Biby Gaytán y María León, para poder afinar los detalles de su espectáculo, mismo con el que esperan llegar a varios lugares de México y Estados Unidos.

Por otra parte, destacó que su hija, Angélica Padrón, parece estar muy interesada en dedicarse al medio artístico, pese a su corta edad, aunque el caso es contrario con su hijo.

"Ella quiere ser directora de cine, pero luego cambia y dice que quiere actuar, está en escuela de teatro y ya ha hecho varias obras de teatro, ahí va, creo que esa sí está loca.

Daniel no, ése sí se me hace que es 'backstage total', pero a Angélica no la voy a poder salvar" puntualizó entre risas.