Preocupan políticas sobre construcción a los arquitectos

Durante su presencia en la toma de protesta del nuevo consejo del Colegio de Arquitectos en la Comarca Lagunera, Aldo Paul Ortega Molina, presidente del Colegios de Arquitectos de la República Mexicana (FCARM), indicó que es preocupante la manera en que el Gobierno federal maneja las políticas públicas, al desaparecer instituciones como el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) e incluso entregar el manejo de la mejora de escuelas a padres de familia y maestros, así como el otorgamiento del recurso directamente a comunidades para que desarrollen caminos y supuestamente eviten la corrupción.

Asimismo indicó que existe una baja inversión pública y un nulo trabajo profesional en las obras, además de que la forma de ejecutar las mejoras en las escuelas no cuenta con un sustento profesional, lo que llevaría, recalcó, a que se caiga en riesgos para la infraestructura y sobre todo para las personas que lo ocuparían. "Hay baja en la inversión pública y un nulo trabajo profesional en las obras. Además, de pronto el Gobierno federal sale con que las mejoras a las escuelas se tendrán que hacer a través de un consejo que estará a cargo de padres de familia y maestros, que desde nuestro punto de vista es un fatal error, porque esto pone en riesgo la seguridad de los estudiantes, de los maestros, ya que en el caso de un desastre natural o social, normalmente los edificios catalogados como refugios son precisamente las escuelas, hospitales y algunos gimnasios, entre otros, por lo que es un riesgo el que no se considere el asesoramiento de profesionales", detalló.

Por lo anterior dijo que si bien no se está pidiendo que se otorguen las obras por asignación directa, sí se permita a los profesionales participar en el asesoramiento de las mismas, ya que cuestiones como el Tren Maya, el nuevo aeropuerto, entre otras ejecuciones de infraestructura carretera y de uso público, no se conocen detalles de los proyectos, e incluso, subrayó, ni siquiera se cuenta con un proyecto de cómo se generará la obra del paso del tren, además de que se están generando paquetes de licitaciones públicas mediante del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), cuando, externó, esto no debería ser así, sino a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.