Luto en el almuerzo del Oscar por Kobe Bryant

Leonardo DiCaprio, Laura Dern y el director de Parasite (Parásitos) Bong Joon Ho estaban entre los contendientes de los Premios de la Academia que se reunieron ayer para el almuerzo anual de nominados, donde guardaron un minuto de silencio por Kobe Bryant.

El evento sirve como punto de encuentro, celebración y entrenamiento para los Oscar.

Robert De Niro, Taika Waititi y Quentin Tarantino posaron para los fotógrafos al llegar al almuerzo que se realizó a pocos metros del Teatro Dolby de Los Ángeles, donde se llevará a cabo la 92a edición de los Premios de la Academia el 9 de febrero. El almuerzo comenzó cuando el presidente de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, David Rubin, le pidió a los presentes un minuto de silencio por Kobe Bryant, quien ganó el Oscar en 2018, y por la hija del jugador de la NBA, Gianna, quienes fallecieron en un accidente de helicóptero el domingo.

Los nominados Renée Zellweger y Al Pacino fueron algunos de los astros que agacharon la cabeza mientras permanecían en silencio. "A pesar de todo el éxito que tuvo en la cancha era la persona más emocionada en el salón ese día", dijo Rubin sobre Bryant en el almuerzo de 2018.

Tarantino, nominado a mejor director por Once Upon a Time… in Hollywood (Había una vez en Hollywood) estuvo de pie para pocas fotos antes de dirigirse con sus colegas nominados en las mesas.

"Una más Quentin, vamos", dijo un fotógrafo.

Dentro del salón Brad Pitt y Tarantino autografiaron un afiche de Once Upon a Time... que llevó el ingeniero de sonido de la película Mark Ulano, quien está nominado por su trabajo en tres películas en la categoría de mejor mezcla de sonido.

Cuando el neozelandés Waititi, cuya película Jojo Rabbit está nominada a seis Oscar, entró, abrazó al sudcoreano Bong cuya cinta Parasite fue nominada a mejor director, mejor película internacional y mejor película.

Ambos se felicitaron por los reconocimientos que han recibido en la temporada de premios.

El almuerzo es una oportunidad anual para que todos los nominados al Oscar se conozcan, celebren su estatus como contendientes por los Oscar, que en algunos casos es único en la vida, y se tomen una fotografía.

La distribución democratizada de las mesas suele unir a nominados poco conocidos de categorías como corto documental o diseño de sonido con estrellas prominentes de la actuación.

Diane Warren, quien ha sido nominada 11 veces, competirá por un Oscar por componer la canción original I'm Standing With You de Breakthrough (Un amor inquebrantable), platicó con el director Matthew Cherry, nominado por primera vez, diciéndole a él y a la productora Karen Rupert Toliver que su corto animado Hair Love es "increíble".

El almuerzo de ayer fue totalmente vegano y la Academia anunció que aumentará las opciones vegetarianas para su Baile de los Gobernadores, el cual se realiza tras los Oscar mientras los ganadores graban sus estatuillas con su nombre. El menú de este año, que será preparado nuevamente por el chef Wolfgang Puck, tiene una base 70% vegetariana.

La medida surge después de que los Globos de Oro y otros eventos han tenido menús totalmente veganos como parte de la iniciativa en la industria por un enfoque más sostenible en la larga temporada de premios de Hollywood.

En su discurso de los Globos, Joaquin Phoenix elogió el evento por tener un menú sin carne, y pidió a sus colegas actores que dejen de usar jets privados para llegar a destinos cercanos como el Festival Internacional de Cine de Palm Springs.

La película de Phoenix Joker (Guasón) es la más nominada de los Oscar este año con 11 menciones, le siguen de cerca 1917, The Irishman (El irlandés) y Once Upon a Time ... in Hollywood, todas con 10 nominaciones cada una.