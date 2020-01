Rayados presentan a Aké Loba y Matías Kranevitter

El delantero marfileño Aké Loba aseguró que quiere ser goleador de Rayados de Monterrey, en tanto el argentino Matías Kranevitter dijo estar dispuesto a luchar por ganar su lugar en el once inicial del entrenador Antonio Mohamed.

Duilio Davino, presidente deportivo de Rayados, hizo la presentación y dijo a los futbolistas que vienen a un equipo que tiene mucho compromiso, que exige siempre lo máximo y la institución espera mucho de ellos.

Loba dijo saber que Monterrey es un gran club, que siempre necesita la victoria y él va a luchar siempre para cumplir con ese compromiso, mientras que en lo individual quiere ser como goleador del equipo y estar entre los tres mejores anotadores del torneo.

En cuanto al hecho de tener delante de él al goleador argentino Rogelio Funes Mori y al holandés Vincent Janssen, respondió que no va a ser fácil para él, pero "no me voy a bajar del barco, soy un jugador que lucha mucho y voy a tener éxito también".

Matías Kranevitter, por su parte, compartió que hacen tiempo pensaba venir a México y le gusta el llegar al campeón la Liga MX, además de aseverar que está preparado para esta oportunidad.

Se definió como un típico mediocampista argentino con cualidades de luchar, de dar lo mejor y solo le queda entrenar, sacrificarse y preparase para lo que viene.

Ya se dio cuenta que tiene que luchar por ganar un lugar, lo cual ha hecho siempre desde chico y esta vez va a ser igual, por lo cual se tiene que preparar bien para cuando le den la oportunidad.