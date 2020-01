Golpean a vocalista de banda Los Recoditos

Rafael Gómez, vocalista de la banda Los Recoditos, fue golpeado por sorpresa mientras grababa un video para su Instagram. El cantante caminaba en lo que parece el malecón del puerto de Mazatlán, donde es originaria la banda; y mientras dedicaba la canción Es Bonito a un admirador, un sujeto lo sorprendió por la espalda con un puñetazo. Dicho momento quedó grabado.

"Me madrearon plebes, jajaja, un indigente. No entiendo cuál fue el caso, pero hoy duerme en las celdas mínimo se ganó su comida adentro. Cuiden a los indigentes, no saben qué cosas o maltrato pasa por sus cabezas. Que Dios los bendiga, pero por lo pronto hoy duerme bajo celdas y le darán su comidita a mi amigo golpeador", escribió.