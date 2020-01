Ayuntamiento de Torreón estima invertir 6.5 mdp en escuelas

El Ayuntamiento de Torreón estima aumentar los recursos destinados al Programa de Acción Escolar (PAE) hasta en 6.5 millones de pesos y beneficiar a más de 13 mil estudiantes. Cuando el plantel lo requiera, se buscarán recursos de otros programas, anunció el alcalde Jorge Zermeño.

Ayer se realizó la entrega de las obras de rehabilitación en la escuela primaria Max y Raquel Feigel, en donde se atendieron los sanitarios así como su cancha. Además, el alcalde se comprometió a reemplazar la malla que la rodea, ya que la actual se encuentra en notable deterioro.

El director de Desarrollo Social, César de la Garza, informó que para este año se podrían invertir 6.5 millones de pesos y atender a cerca de 30 escuelas, y de esta forma beneficiar a unos 13 mil estudiantes.

Por su parte, Zermeño comentó que tan solo el año pasado se atendieron a unas 80 escuelas. "Espero que este año mantengamos ese ritmo y vamos a seguir apoyando en la medida de lo posible la educación en Torreón". Dijo que no sólo a través del Programa de Acción Escolar se atendieron a los diferentes planteles, sino con los que fueron necesarios como fue el caso de la Escuela Centenario. "Tuvimos que entrarle a repararla toda fuera de este programa y muchas otras escuelas, no hay un tope, una cantidad fija, permanentemente me piden acciones para las escuelas cuando podemos con mucho gusto estamos para apoyar estas mejoras", comentó el edil.

De la Garza declaró que el año pasado se aplicaron 4.5 millones de pesos a través del PAE y aunque se estima que este año sean aproximadamente 6.5 millones, la inversión podría ser mayor.

Asimismo, detalló que las escuelas se eligen conforme a las peticiones que se van entregando y las condiciones en las que se encuentran.

"Tenemos peticiones de los directores, tenemos peticiones de las sociedades de padres de familia, nosotros revisamos las solicitudes, vemos la necesidad, realizamos una visita de todas las solicitudes que recibimos, valoramos la necesidad, el tiempo que tienen el desgaste, y con base a los estudios que hacemos de la zona de la escuela, es como la escuela que más lo necesita es la que ingresa", finalizó.

Programa de Acción Escolar