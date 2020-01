Rodrigo Moreno, posible sustituto de Luis Suárez en el 'Barça'

El presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, aceptó que se buscará a alguien que cubra la baja del delantero uruguayo Luis Suárez por lesión, y el español de Valencia, Rodrigo Moreno, sí figura entre las alternativas.

"No hablamos de jugadores que son de otros equipos. Pero su nombre está sobre la mesa de los técnicos. Y algún recambio vendrá, no sé si del 'Barça' B o de fuera. Me gustan muchos jugadores", compartió.

Entre las alternativas para la vacante en la delantera "blaugrana" está el español del 'Barça' B, Abel Ruiz, quien lleva tres años en las fuerzas básicas del club; también se ha especulado con el alemán de Leipzig, Timo Werner, además del argentino de Inter de Milán, Lautaro Martínez.

De acuerdo con medios europeos, es el "Toro" quien más probabilidades tendría de llegar al equipo "culé", esto debido a su juventud, proyección y sobre todo por las negociaciones que se podrían dar con el equipo milanés, quienes han externado su intención de hacerse de los servicios de los mediocampistas Iván Rakitic y Arturo Vidal.