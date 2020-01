'Todavía no voy a resolver', dice Riquelme sobre el Insabi

Aún con diversos detalles por resolver es como se encuentran las negociaciones entre el Gobierno federal y el Gobierno de Coahuila respecto a la implementación del esquema de servicio del Instituto Nacional del Bienestar (Insabi).

Fue durante el lunes que Miguel Ángel Riquelme, gobernador de Coahuila, señaló que no se tendrá una determinación final en ese tema hasta el próximo 31 de enero, plazo que han fijado para aprobar o declinar el esquema del Insabi.

"Todavía no voy a resolver, hasta el día último. El día último Coahuila definirá si firma o no firma, de todas formas tienes que firmar...Ahorita todavía estamos rebotando algunas de las cosas que no nos son aceptables dentro del sistema de salud en nuestra entidad, sobre todo la cesión de infraestructura es algo que nos preocupa y la basificación de los trabajadores que faltaron en Coahuila, pues representa un impacto económico, no se tiene contemplado dentro de las reglas de operación", declaró.

El mandatario estatal señaló que la incorporación al Insabi será más probable en la medida de que no se obligue al estado a que se acepten las dos medidas anteriores, principalmente el tema de la basificación de trabajadores que ha estado pendiente.

"Ahora corre por cuenta del estado y a costo del estado, entonces tiene impacto económico. La otra es de carácter también relevante porque finalmente si cedes la infraestructura no viene específico quién se hace cargo de la misma, los reclamos serían para el estado de Coahuila, son cosas que se tienen que especificar".

Del lado de La Laguna de Durango se informó que será el próximo domingo cuando el director general del Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar, visite las instalaciones del nuevo Hospital de Especialidades con Oncología de Gómez Palacio.