Joy Villa, la cantante latina que viste en apoyo a Trump en alfombras

La cantautora estadounidense Joy Villa, ha logrado llamar la atención en las alfombras rojas de los premios Grammy durante varios años, debido a sus vestidos en apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hecho que se acentúa debido a su ascendencia latina.

Con frases impresas en sus vestidos y accesorios como: “Elige la vida”, “Hagamos grande a Estados Unidos de nuevo” y “Construyan el muro”, la cantante no solamente muestra su apoyo al presidente actual de su país, sino que se confirma en favor de la penalización del aborto y en contra de la migración.

Durante las entregas del Grammy en los años 2015 y 2016, Villa ya había llamado la atención por sus estrafalarios atuendos, el primero confeccionado por André Soriano, de construcción naranja y que dejaba ver la mayor parte de su cuerpo; el segundo similar al anterior pero mucho más atrevido.

En los años subsecuentes, fue cuando comenzó a hacer campaña política en favor del mandatario: en 2017 repitió diseñador, pues Soriano le hizo un vestido azul en el que se podía leer “Make America Great Again”, frase que Donald Trump ha utilizado a lo largo de su polémica carrera presidencial.

Ese atuendo le trajo, además, éxitos a su carrera musical, pues en días posteriores, su EP Make the Static, se colocó en el primer lugar en descargas digitales en Estados Unidos. También ascendió en el top 100 en países como Canadá, Reino Unido, Australia y Brasil y lideró las ventas durante una semana al alcanzar las 29 mil unidades.

Igual del polémico resultó el vestido blanco que portó durante la entrega del año 2018, en el cual fue pintado a mano, un feto dentro de un útero con los colores del arcoíris. Su bolso tenía impresa la frase “Choose life”, una clara referencia al debate a nivel mundial sobre la despenalización del aborto y el derecho de las mujeres a decidir sobres sus cuerpos. Evidentemente su vestido la mostró como una opositora al movimiento.

El momento que más ha reacciones ha desatado durante su paso por las alfombras rojas de los Grammy, fue sin duda durante 2019, donde vistió un vestido metalizado en color plata, con detalles que emulaban una pared de ladrillos y donde se leía, con la tipografía del álbum The Wall de Pink Floyd, la frase “Build the wall”, atuendo que completó con un collar que representaba un alambre de púas.

El vestido antimigrantes, llamó particularmente la atención pues Joy Villa, como su apellido la delata, tiene origen latino y de otras raíces pues su padre, el reverendo Joseph Villa, era de ascendencia italo-argentina, mientras que su madre, Mildred Angela Pierce Villa, era afroamericana y de ascendencia indígena choctaw.

Para la gala más reciente, la intérprete de Freedom (Fight for it), se coronó, por cuarto año consecutivo, como la peor vestida de la noche más importante de la música, según la critica especializada. Portó un vestido donde se podía leer “Impeached and re-elected”, así como el apellido Trump en letras gigantes.