Familia de Kobe Bryant se enteró de su muerte por redes sociales

La noticia rápidamente inundó las redes sociales de mensajes de luto y apoyo hacia la familia del deportista.

Fue TMZ, la cadena americana de paparazzi, la primera en difundir la información en el Internet, saltándose los protocolos de las autoridades para dar un comunicado oficial.

Por medio de Twitter, usuarios comenzaron a compartir la entrevista otorgada por el principal oficial de policía del condado de Calabasas en Los Ángeles, California, donde condenaba a TMZ por dar a conocer la noticia sin tener los peritajes de identificación de los cuerpos.

Además, declaró lo triste que fue para la familia, su esposa Vanessa en especial, enterarse que dos de sus seres amados habían fallecido a través de la red, por medio de una publicación, con comentarios de luto y mensajes privados de fans dándoles el pésame.

Un usuario creó una petición por medio de Change.org para pedir a la cadena de Fox, propietaria de TMZ, eliminar la agencia definitivamente.

En las mismas redes, cientos de internautas han criticado la acción tomada por el medio y se han alzado para conseguir la cancelación definitiva de dicha agencia.

sign this petition to gt fox to cancel TMZ https://t.co/5HTOLU0D0W