Contexto lagunero

La mayoría de los empleados tiene un gran temor de equivocarse en su trabajo, un estudio desarrollado durante diez años con la participación de 2, 600 líderes de negocios muestra que prácticamente el 45% de los gerentes o directores han sufrido un descalabro profesional -los han corrido de su trabajo, han perdido un gran negocio de su empresa o echaron por la borda la negociación de una adquisición-. A pesar de ello, el 78% de estos gerentes o directores eventualmente llegaron a ser directores generales.

En un estudio adicional efectuado con 360 ejecutivos, analizando sus carreras profesionales al detalle, se determinó que lo peor que le puede pasar a un gerente o ejecutivo es el despido, que lo corran de su trabajo. El 18% de ellos pasó por esta temida experiencia en los primeros diez años de su carrera. Sin embargo, hay algunas cosas específicas para asegurarse que el perder el trabajo, que lo corran a uno, no es el inicio del fin de la carrera profesional.

Cuando te corren, pasas por las mismas etapas de un duelo: negación, ira, depresión y aceptación. Lo que sigue de la aceptación depende mucho del grado de resiliencia y el grado de adaptabilidad desarrollados previamente, Si después de la aceptación se determina un plan bien estructurado para conseguir un nuevo empleo y se le dedica cuerpo y alma a ello, tarde o temprano, el día menos pensado, el nuevo empleo aparece, y como lo determinó el estudio: con un empleo similar o mejor que el anterior. Influye mucho que en tu trabajo hayas logrado hacer una vasta red de contactos profesionales y la agotes tocando todas esas puertas.

El 68% de los ejecutivos que fueron despedidos en su trabajo, tuvo un nuevo empleo dentro de los siguientes seis meses, el 24% en máximo un año. ¿Un dato aun mas sorprendente?: el 91% de los ejecutivos despedidos encontró un empleo similar o incluso, mejor que el que tenían.

Los estudios de referencia han concluido que la experiencia de ser despedido de un trabajo -si se maneja apropiadamente-, pueden convertirlo a uno en un candidato más fuerte para futuros empleos. Uno de los estudios concluyó que, cuando en una empresa contrataron asesores externos para prevenir errores en las contrataciones, el 33% de ejecutivos que fueron recomendados para contratación, habían sido despedidos en algún trabajo, aun cuando la posibilidad de hacerse acreedores a una categoría de “no recomendable” era muy alta. En contraste, solo se recomendaron 27%, que nunca habían sido despedidos.

Los expertos en contrataciones reconocen que los reveses en el trabajo son inevitables y se presentan tarde o temprano, por eso se interesan en saber cómo manejaron estas situaciones adversas quienes los experimentaron. Las contrataciones con más riesgo son aquellas en las que el candidato seleccionado no ha experimentado el fracaso. Quienes lo han experimentado y aprendido de él, demuestran resiliencia, adaptabilidad y conciencia de sí mismos, aptitudes muy necesarias en los líderes.

Los ejecutivos que han ascendido, en lugar de hundirse, después de un despido, han hecho tres cosas de manera diferente:

Ver a los demás a la cara, sin vergüenza. Que te hayan despedido no es vergüenza -a menos que el motivo haya sido deshonestidad o ilegalidad-. No culparon a otros por su despido, en lugar de eso, reconocieron sus fallas -sin sentir vergüenza o culpa-, y se superaron para no cometer los mismos errores o fallas en el futuro.

Hacer uso de las redes profesionales. Utilizar las redes profesionales aumenta al doble la posibilidad de conseguir empleo, más que tratar por medio de reclutadores, buscadores de talento o redes personales (59% contra 28%). Algo que no se puede negar: la ayuda más poderosa para conseguir empleo después de un despido es la de quienes han visto los resultados que puedes lograr, basados en su experiencia directa de haber trabajado contigo. Está comprobado que acudir con jefes anteriores, colegas, clientes, proveedores o excompañeros es más provechoso que acudir a excompañeros de estudios o repartir CV´s por todos lados -aunque tampoco sobra que hacer estas últimas dos cosas-.

Confiar en su experiencia. El 94% de quienes han conseguido trabajo dentro de un período de seis meses han tenido experiencia previa en el área de su nuevo trabajo. Por lo tanto, es un buen consejo adquirir experiencia en dos o tres áreas de negocios en los primeros lustros de la carrera profesional, sin encasillarse en una sola área de negocios. Si algún día te despiden, hay varias industrias que te pueden contratar, el hecho de encasillarse en una sola área de negocios limita tus posibilidades. El consejo más importante para conseguir trabajo si te despiden, o para prevenir que lo hagan, es escoger un trabajo en donde apliques todas tus habilidades, conocimientos y motivaciones.

Cuando uno trata de lograr algo sobresaliente en el empleo, debe estar consciente de que habrá momentos muy difíciles, pero vale la pena correr riesgos. Lo que realmente importa es que uno identifique la falla y veamos también la oportunidad de mejora para crecer profesionalmente. No correr riesgos y jugar a la defensiva nos impide lograr todo nuestro potencial y nos impide vivir con más significado. “Mucha gente muere con la música por dentro”-Oliver Wendell Holmes, escritor estadounidense, médico y profesor de medicina.

Los estudios de referencia se desarrollaron durante diez años mediante entrevistas de 4 a 5 horas con mas de 18, 000 ejecutivos de todos los sectores industriales.

Nota: El autor de este artículo ha tenido la experiencia de ser despedido de su posición ejecutiva.

