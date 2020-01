Descartan instalar detectores de metal en la UAdeC

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Salvador Hernández Vélez, descartó la instalación de detectores de metales en los diversos planteles debido a la inversión que representaría, aunque reconoció que sería una buena opción, además aseguró que en materia de seguridad no se ha bajado la guardia.

"En materia de seguridad seguimos no bajando la guardia nunca, porque son situaciones, que lo que pasó aquí fue muy lamentable y nos puede pasar en cualquier institución", dijo el rector en relación con lo registrado la mañana del 10 de enero en el Colegio Cervantes campus Bosque.

Además de mantener las medidas de seguridad, dijo que es necesario impulsar la cultura del respeto entre los universitarios y estudiantes de bachillerato.

Recordó que la universidad implementó un sistema de videovigilancia, aunque no detalló el número de estas. Dijo que los equipos están enlazados con un centro de control. Además, dijo que se ha capacitado a los vigilantes. "Nosotros incrementamos las cámaras de video, la capacitación a los vigilantes, las pláticas con los estudiantes, la cuestión con los tutoriales para identificar si los estudiantes tienen un problema depresivo, de adicción, todos esos tipos de cuestiones es importante seguirlas atendiendo", dijo el rector.

Hernández Vélez descartó la instalación de detectores de metal, no así la implementación del operativo Mochila Segura, sobre todo en nivel bachillerato.

"Detectores de metal, no. No tenemos recursos, sería bueno. Botones de pánico sí porque es una aplicación para los estudiantes. En las escuelas de bachillerato nosotros hacemos el operativo Mochila en acuerdo con la asociación de padres de familia; ahí (en bachillerato) se lleva a cabo, no se ha encontrado nada", recalcó.

Además, comentó que se trabaja en colaboración con las autoridades municipales, tanto en Torreón como en Monclova y en Saltillo. "Con rondines, por ejemplo en Monclova, con una unidad que está permanente porque es un lugar de alta vialidad", explicó.

Asimismo, Hernández aseguró que con este tipo de acciones se han logrado reducir las incidencias al interior de las diferentes escuelas de la Universidad Autónoma de Coahuila.