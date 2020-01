Sanders, a la cabeza de las encuestas

Las encuestas de las elecciones internas para el partido demócrata que se liberaron este fin de semana colocan a Bernie Sanders a la cabeza de la elección por muy poco margen, dejando al hasta ahora favorito, Joe Biden, como segunda opción.

Estos datos perfilan los resultados del caucus de Iowa, que se celebrará el 3 de febrero, e indican que los votantes prefieren al senador Sanders, al tiempo que dejan atrás a Biden, Elizabeth Warren y Pete Buttigieg en los primeros lugares.

La distancia entre las preferencias no es fuerte y se mantiene con diferencias de dos a cuatro puntos porcentuales entre los candidatos, lo que no muestra convicción entre los votantes de que exista un preferido que pueda competir contra Donald Trump, quien buscará la reelección por el partido republicano, informó The New York Times.

Aún los resultados de las encuestas que colocan a Biden a la cabeza, como la de Fox News, demuestran que el candidato más conservador de los favoritos demócratas perdió puntos ante el electorado. A inicios de diciembre lo colocaban 10 puntos arriba de Sanders y la diferencia se acortó a tres puntos en esta última publicación.

El calendario electoral inicia su marcha para elegir a los candidatos de las votaciones nacionales que se celebrarán en noviembre de este año.

En febrero se convocó a los caucus de Iowa y Nevada, estado, este último, en el que será a finales de mes. New Hampshire se presentará a las urnas el 11 de febrero y Carolina del sur el 29.

En el mes de marzo habrá ocho jornadas de primarias en diversos estados del país. La más concurrida será la del 3 de marzo, con 16 estados en disputa, mientras que en abril habrá tres fechas, cuatro en mayo y tres en junio.

Las convenciones nacionales que anuncian a los candidatos oficiales serán del 13 al 16 de julio, en el caso de los demócratas, y del 24 al 27 de agosto para los republicanos, lo cual dará pie a la campaña oficial por la presidencia.