Líder de Los Ángeles Azules se recupera tras cirugía de la nariz

Elías Mejía "El Doc", líder de Los Ángeles Azules, informó que se recupera de una cirugía forzosa en la nariz, pues tenía obstruidos los cornetes.

"Fue por una obstrucción que había y me tuvieron que hacer una cirugía forzosa, tenía problemas de obstrucción. Por fortuna, ya me estoy incorporando a Los Ángeles Azules, pues llevaba dos semanas con dificultad para respirar y así no se duerme bien", explicó el músico.

El también fundador de la afamada agrupación, recordó ante la prensa, que de niño tuvo fracturas en la nariz y ya antes habían tratado de arreglarle varias afectaciones al interior, pero no logró quedar bien.

"No se pudo en la primera cirugía y por eso es que ésta fue la segunda intervención", explicó al tiempo de desear éxito a la Banda MS durante la presentación que van a tener en el Festival Coachella, donde Los Ángeles Azules se presentaron hace dos años.

"Les va a ir súper bien. Nada más se suben, tocan y échele ganas", dijo para luego informar que este año lanzarán el disco De Buenos Aires para el mundo. Por lo pronto, promueven el tema Acaríñame.