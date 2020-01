Buscan homologar concepto de Implan en La Laguna

Los municipios de la Zona Metropolitana de La Laguna no tienen la misma concepción de lo que es un Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (Implan), pues mientras en Torreón se busca regular el ordenamiento en la ciudad, en Lerdo se revisa el plan de trabajo de las dependencias en la presidencia.

El director del Implan en Torreón, Eduardo Holguín, dijo que ya hubo acercamiento con Lerdo y, en el caso de Gómez Palacio, aguardarán a que comience a operar su Implan, además de Matamoros. Consideró que cada una de las ciudades debe contar con un Implan o al menos una oficina de Planeación que cuente con actividades similares, pues indicó que hay un desconocimiento del trabajo que deben realizar estas instancias.

"Cada quien tiene un concepto muy diferente de lo que es la planeación y yo creo que eso es lo que ha fallado, yo creo que debe ser el mismo programa de movilidad, en Gómez Palacio, Matamoros, Torreón y Lerdo, hay programas que deben ser lo mismo y nos ahorraríamos muchos problemas de coordinación", expuso.

No obstante, indicó que no existen Implanes en los demás municipios, a excepción de Gómez Palacio, donde no es una oficina descentralizada ni desincorporada, con sistemas de información, como ocurre en Torreón, y que ha sido una exigencia de los empresarios en La Laguna de Durango.