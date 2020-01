La Laguna también es tierra de Stand Up

¿Dónde naciste?:

"Matamoros, Coahuila".

¿Qué carrera estudiaste?:

Contador público.

¿En qué momento de tu vida te diste cuenta que podías hacer Stand Up?:

"Tengo un show de payasos de fiesta y me daba cuenta que la gente se divertía y que mis chistes y la forma en que actuaba los mismos era del agrado del público, pero mi inquietud era que me conocieran como Víctor Vega, fue cuando conocí el Stand Up y me armé una rutina sin tener el mínimo conocimiento de la técnica ya después tomé cursos y talleres tanto de teatro como de Stand Up".

¿En dónde y cuándo debutaste como standupero?:

"Hace tiempo en mi Matamoros".

¿Has enfrentado alguna situación difícil en una presentación?:

"En una ocasión tuve un show después de un juego del Santos el cual perdió, y la gente estaba algo enojada y ebria, así que no me hicieron caso, hasta me pidieron que me bajara".

¿A qué standupero admiras?:

"Admiro y son muy fan de mis compañeros de Stand Up Laguna, así mismo también de Alex Fernández, Ricardo O'Farril, Fran Hevia, y claro a Franco Escamilla".

´¿Dónde naciste?:

"Torreón, la mejor ciudad del mundo".

´¿Qué carrera estudiaste?:

"Comunicación".

´¿En qué momento de tu vida te diste cuenta que podías hacer Stand Up?:

"Siempre me gustó la comedia, yo creo que en secundaria cuando exponía no aprendían mis compañeros, pero cómo se reían".

´¿En dónde y cuándo debutaste como standupero?:

"En Matamoros, Coahuila, en un lugar que se llama Babykart hace ya seis años".

´¿Has enfrentado alguna situación difícil en una presentación?:

"Muchas veces, pero recuerdo una vez que nos presentamos ante niños de 13 años, era difícil porque no sabíamos qué temas le interesaban y los hacían reír".

´¿A qué standupero admiras?:

"A todos mis compañeros que hacen Stand Up en La Laguna y nacionales pues a Carlos Vallarta, Alan Saldaña, Sofía Niño de Rivera".

El stand up es un estilo de comedia en el que un intérprete cuenta a un público en vivo anécdotas personales o de conocidos de una manera ácida y en ocasiones hasta crítica. Generalmente, el humor negro es la base de esta práctica.

En la región, un grupo de habitantes crearon el concepto Stand Up Laguna hace seis años. Se trata de un espacio abierto a toda persona que desee practicar y exponer tal género cómico.

Quienes idearon esta propuesta son los laguneros Omar Cháirez, César Meléndez, Gerardeno, Eduardo Nava y Víctor Vega. Su primera presentación formal fue en Matamoros, Coahuila y luego ofrecieron muchas más y seguirán haciendo esta actividad hasta que el público se los permita. ¿Quieres conocerlos?, a leer se ha dicho.

´¿Dónde naciste?:

"Gómez Palacio, Durango".

´¿Qué carrera estudiaste?:

"Diseñador gráfico".

´¿En qué momento de tu vida te diste cuenta que podías hacer Stand Up?:

"Cuando mis amigos me buscaban sólo para hacerlos reír".

´¿En dónde y cuándo debutaste como standupero?:

"En 2014 en el bar La María de Torreón".

´¿Has enfrentado alguna situación difícil en una presentación?:

"Sí. Una vez en un evento privado sólo eran 10 invitados entre niños y ancianos, después de sudar la gota gorda terminaron riendo".

´¿A qué standupero admiras?:

"A José Luis Zagar".

´¿Dónde naciste?:

"Torreón, Coahuila".

´¿Qué carrera estudiaste?:

"Comunicación y Periodismo".

´¿En qué momento de tu vida te diste cuenta que podías hacer Stand Up?:

"Desde niño me gustaba hacerme el chistoso en las reuniones familiares, me gustaba contar chistes y hacer reír a mis tías, creo que siempre supe que podría ser comediante o en este caso, standupero, sin embargo, fue hasta que conocí a Lalo, Gera y Alejandro que comencé ha escribir rutinas y presentarlas".

´¿En dónde y cuándo debutaste como standupero?:

"Fue una noche de jueves en La María la primera vez que me presenté como standupero, estaba nervioso y creo que no estuvo tan mal".

´¿Has enfrentado alguna situación difícil en una presentación?:

"Lo más complicado durante una presentación, es un público disperso, distraído. Un grupo de gente que tal vez no estaba esperando que un show de Stand Up llegara a la fiesta de su abuelita de 80 años, sin embargo , siempre hay que salir adelante y sacar los mejores chistes y rifártela".

´¿A qué standupero admiras?:

-"A Rogelio Ramos".

´¿Dónde naciste?:

"Torreón, Coahuila".

´¿Qué carrera estudiaste?:

"Licenciatura en Comunicación y Periodismo".

´¿En qué momento de tu vida te disté cuenta que podías hacer Stand Up?:

"Desde pequeño siempre fui extrovertido, me sabía muchos chistes".

´¿En dónde y cuándo debutaste como standupero?:

"Mi primera vez fue en el año 2015 en un bar que estaba en Independencia (no recuerdo el nombre), fui a ver a los integrantes de Stand Up Laguna, cuando uno de ellos (Omar Cháirez) me invitó a ser el presentador del evento. En ese día, cada vez que presentaba a un stadupero contaba un chiste. Al parecer los que conté fueron buenos y me invitaron a participar en el grupo. A partir de que me integré empecé a conocer sobre la estructura que debe de tener un monólogo como tal, esto gracias a la experiencia de mis compañeros. A partir de esta fecha, no he dejado de escribir comedia basada en mi vida".

´¿Has enfrentado alguna situación difícil en una presentación?:

"Claro. En un principio fue prueba y error. Seguía con mi dinámica de contar chistes, algo distinto a lo que necesita el Stand Up y no funcionaba con el público, hasta que entendí el sentido de un monólogo: Plantear una historia que puede generar empatía con el público, pues cada discurso es sobre hechos reales que pasan en mi vida diaria".

´¿A qué standupero admiras?:

"A mis compañeros. Antes de hacer Stand Up no conocía a nadie, sólo a ellos: Omar Cháirez, Lalo Nava, Gerardeno, Elías García y Alejandro Algárate, los primeros en formar parte de Stand Up Laguna".