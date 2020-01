El titular de la Dirección de Desarrollo Social de Torreón, César de la Garza, afirmó que los apoyos sociales y programas de asistencia que se tienen disponibles para el ejercicio de este año se encuentran "blindados" ante posibles suspicacias de que se utilicen con fines electorales y en beneficio de alguna preferencia política.

De la Garza negó que se tenga alguna posibilidad de modificar reglas de operación o actividades específicas dentro de algún programa, esto para beneficiar a colonias en específico, o bien, promocionar el trabajo de algún funcionario público de cara al proceso electoral local que se realizará en junio próximo, en el que se renovarán lugares en el Congreso estatal de Coahuila.

No obstante, advirtió que no serán suspendidas las acciones de apoyo a la ciudadanía, por lo que pidió evitar rumores sobre alguna modificación en la forma de entregar ayudas municipales.

"Si bien tenemos que cuidar el tema del proceso electoral, lo que se debe suspender es la propaganda gubernamental. Ahorita lo que nosotros vamos a cuidar es, pues cuando la gente nos pida ir a la colonia, simplemente nosotros no vamos a dar difusión, vamos a hacerlo de manera cotidiana y nosotros no podemos difundir que estamos en la brigada, pero no por eso podemos suspender los servicios y los beneficios que la gente nos pide", declaró.

Se refirió a las brigadas municipales "En Equipo por tu Colonia", en las cuales se hace un listado de sectores por visitar y atender de forma coordinada entre direcciones y dependencias, entre las cuales destaca precisamente Desarrollo Social con entrega de alimentos a bajo costo, así como el DIF Torreón, Simas, Atención Ciudadana y hasta Seguridad Pública.

Señaló que las acciones se estarán dando a conocer durante los meses de febrero y marzo de forma regular, siendo a partir de abril cuando esperen notificación oficial de parte de las autoridades electorales en el aspecto de publicidad.