Lucía Méndez recuerda su vínculo con el narco

Hace 32 años el darle vida a la protagonista de la telenovela "El extraño retorno de Diana Salazar", significó muchas cosas para Lucía Méndez, desde ser pionera en la caracterización y en el uso de efectos especiales en este género, hasta ser relacionada con un grupo criminal, algo que ahora le da risa, pero en 1988 le causó gran problema.

"Tenía tres meses de haber dado luz a mi hijo (Pedro Antonio) y yo no había salido ni a la puerta y de pronto me encuentro con titulares que decían 'Lucía y Yuri satanizadas'. Decían que estábamos 'rayadas', que éramos amantes de un narcosatánico, entonces fuimos a buscar al procurador y lloramos como Magdalenas, un drama de telenovela; le insistimos hasta que nos dio una carta donde decía que no teníamos nada que ver con los narcosatánicos".

Incluso Pedro Torres, en ese entonces su pareja, mandó a Paty Padilla (publirrelacionista de Lucía) a que fuera al reclusorio de Santa Martha a hablar con Sara Aldrete (mujer relacionada con esta banda), para que le dijera si conocía a Lucía y a Yuri o no, a lo que la prisionera contestó de forma negativa y su testimonio quedó grabado en una cámara que Padilla llevaba y que dio a conocer a la prensa durante la presentación de su disco "Luna morena" (1989).

"Me dieron una ovación, pero todos ellos me habían hecho pedazos, al igual que a Yuri, de una manera terrible, lloramos mucho por eso".

Este recuerdo lo trajo a cuenta debido al estreno de "El extraño retorno de Diana Salazar" por el canal Tlnovelas a partir del 27 de enero, en un horario de 13:40 y 23:05 horas de lunes a viernes y los domingos en maratón a partir de las 16 horas.

Lucía explicó que fueron meses de negociación con Mario Cruz, el creador de la historia, debido a que Carlos Olmos y Margarita Villaseñor (adaptadores) fallecieron.

"Fue una lucha titánica para poder corresponder a lo que la gente pedía, ver esta novela", dijo la intérprete.

"Siento una gran emoción de volver a ver una gran telenovela, que tuvo una producción maravillosa y con gente talentosa, fue un esfuerzo grande de Televisa no era digital, en ese tiempo nada lo era, todo era efectos especiales. Sí estoy nerviosa porque fue una novela que marcó mi vida".

Lucía guarda un especial aprecio por Guillermo del Toro, quien en ese entonces era un joven creador de efectos especiales, que se tomó el tiempo de ir cuantas veces fuera necesario al foro, para colocarle a la estrella los pupilentes amarillos tan característicos del personaje.

Luis Luisillo, productor del canal Tlnovelas, explicó que durante el primer año de este concepto, se obtuvo muy buenos resultados, entre ellos el posicionamiento de esta señal en el top tres de la televisión de paga en México, colocándose en el segundo lugar, además de un crecimiento del 24% del 2018 al 2019.

"De lunes a viernes lo que tenemos en el canal exclusivamente son telenovelas, entonces esto comprueba que está más viva que nunca, que es un productor del cual estamos muy orgullosos en Televisa y seguiremos apostando en el área de San Ángel que es donde las producen y nosotros en networks de seguir incluyendo en nuestra oferta a las telenovelas, al público le encantan y los números lo comprueban", dijo el productor.

Además en los fines de semanas se apostó por las producciones originales, como "Confesiones con Aurora Valle" o "Las 5 mejores", haciendo que los sábados creciera un 39% su audiencia.

"Con las producciones originales teníamos un poco de miedo, porque el canal durante muchos años sólo transmitía telenovelas, entonces no sabíamos si a las amas de casa les iba a gustar que les pusiéramos otro tipo de contenidos, pero han demostrado que sí".

Para este 2020 palean subir las horas de producciones originales, de 140 a 200 horas, comenzando con el programa "El cielo y el infierno", donde periodistas, invitados y especialistas en temas, pondrán en el banquillo a los melodramas, también "El show de las tlnovelas" con Álvaro Cueva, donde se rinde un homenaje a los involucrados en cada producción. Además de ocho telenovelas que nunca se habían transmitido en televisión de paga, como "Bajo un mismo rostro", "Amor Bravío" y "El extraño retorno de Diana Salazar".