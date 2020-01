Santos vive una pesadilla ante Cruz Azul y cae por goleada

Santos Laguna se cansó de regalar balones y ayer fue goleado 3-0 por Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca.

Y es que simplemente la Máquina Celeste canalizó errores puntuales de los Guerreros, para quedarse con los tres puntos en la capital del país. Fue el segundo revés albiverde en tres partidos del Clausura 2020.

Un auténtico desastre fueron los laguneros en los primeros minutos del encuentro, con balones perdidos, sobre todo en la salida.

La situación fue aprovechada a medias por los cementeros, quienes apenas pudieron convertir un gol, tras los obsequios de balones, sobre todo de Fernando Gorriarán.

Previo a la apertura en el marcador por parte del "Cabecita", la Máquina ya había tenido la primera oportunidad por parte de Elías Hernández, pero el balón pegó por la red lateral.

Con la ventaja en el marcador los locales manejaron el partido, sin que los de Guillermo Almada pudieran asentarse en la cancha del Azteca, que lució muy húmeda y propició un sinfín de resbalones de jugadores de ambos equipos.

La tibia respuesta de los laguneros, llegó al minuto 10, con un cabezazo de Dória, que se fue por encima del arco de José de Jesús Corona. La desconfianza inicial albiverdes en el mediocampo se propagó con la mayoría de sus elementos.

Los capitalinos vivieron sus mejores momentos en lo que va de la campaña. Tanto Alvarado como Romo tuvieron ocasiones fuera del área, pero no lograron convertir, ante la desesperación de Jonathan Orozco.

Al 30', los de la Comarca se salvaron cuando la de gajos se impactó un par de veces en el mismo poste. Primero, en un rebote y después, Romo la estrelló con un cancerbero santista ya vencido.

El mismo capitán santista, impidió con gran atajada, otro gol cruzazulino antes de que se fueran al descanso.

Pero iniciado el segundo tiempo, la Máquina se encontró el segundo tanto, sin que los verdiblancos tuvieran una reacción inmediata, ante un equipo de Siboldi crecido en todos los aspectos.

El "Huevo" Lozano dio una leve muestra por la visita, al impactar su disparo en el poste, tras abrirse el espacio en los linderos del área.

Almada movió sus piezas e hizo ingresar al juvenil Games por Valdés, quién hizo una gran labor en la media cancha, pero se perdió la profundidad ofensiva.

Al 69' Furch anotó, pero el gol fue invalidado, al haber una jugada previa, el balón abandonado el terreno de juego.

Instantes después, el "Emperador" fue sustituido por Rivero, quién al igual que el argentino, batalló para ganar pelotas en el área enemiga.

El agobio albiverde continuaba en el marco de José de Jesús Corona. Los laguneros llegaron, pero el disparo de Arteaga fue desviado, quedándole a Games, quien reventó el larguero al 75'.

A 10 minutos del final, el "Mudo" ingresó de cambio, pero el sampetrino con poco tiempo en el terreno de juego, pudo aportar sus cualidades ofensivas ante la portería contraria.

Con el resultado prácticamente definido, vino una desatención de Félix Torres, que le dio el tercer gol a la Máquina Celeste, que se reencontró con sus seguidores.

7 DISPAROS a gol tuvo Cruz Azul en el juego; Santos sólo tuvo dos tiros con dirección a portería.

* 1-0 (Minuto 2) Balón que no puede controlar Gorriarán, para que le llegue a Roberto Alvarado, quien realiza par de paredes con el "Cabecita" Rodríguez, que dispara a primer poste para abrir el marcador.

* 2-0 (Minuto 51) Tiro libre cementero que se estrella en la barrera, quedándole el rebote a Elías Hernández, que la prende de volea para dejar parado a Jonathan Orozco.

* 3-0 (Minuto 79) Torres Caicedo pierde el balón en la salida por sector derecho, para que Elías Hernández ceda a Romo, que saca un disparo que alcanza a desviar Rivas Gilio para sentenciar el marcador.

'Hicimos el peor partido desde que estoy al frente del club'

Sin muchos argumentos para encontrar una explicación a la goleada de anoche en el Azteca ante Cruz Azul, el estratega de Santos Laguna, Guillermo Almada, reconoció que estuvieron por debajo del nivel mostrado en otros encuentros.

"Hicimos el peor partido desde que estoy al frente del club, no encontramos nada rescatable, no tuvimos actitud ni deseo, futbolísticamente no estuvimos bien, hay que corregir".

Al uruguayo se le cuestionó el bajón que han tenido fuera de la Comarca desde la liguilla pasada, a lo que respondió que ante el campeón Monterrey fue completamente diferente, ya que jugaron bien, pero los regios aprovecharon los errores puntuales que tuvieron.

"Contra Tijuana tuvimos buena presentación, pero en este partido estuvimos muy mal, fue el peor partido que hemos hecho, no lo hicimos bien".

Dijo que se tomará un tiempo para analizar el partido ante los Cementeros, reconociendo que cometieron muchos errores en distintas facetas del juego, que generalmente no lo hacen.

"No tuvimos la calidad de juego, de manejar el balón hay, que hacer un análisis tranquilo, uno no quiere que estas situaciones sucedan, pero siempre se presentan".

Enfatizó que sin duda, las imprecisiones que cometieron, hizo que de plano se desdibujaran en las salidas, dando pie a facilitar muchos aspectos, siendo el mismo resultado, si hubieran tenido cualquier equipo enfrente "no tuvimos un juego de conjunto, como regularmente lo tenemos".