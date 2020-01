Angelina Jolie ayudará a jóvenes a detectar noticias falsas en programa

“Como madre que soy, me enorgullece ofrecer mi apoyo a un programa que busca ayudar a los niños a aprender más sobre las vidas de otras personas de su edad alrededor del mundo, para que de esa forma estén más conectados.

“Espero que los niños puedan tener más herramientas e información para marcar la diferencia en aquellos asuntos que les afectan y conciernen. Para ello, contamos con la amplia red de periodistas del BBC World Service, en múltiples idiomas y con presencia en todo el planeta”, apuntó Jolie en un comunicado emitido en sus redes sociales.

El programa se centrará en ayudar a los espectadores a identificar los llamados bulos informativos (fake news), así como brindar estrategias para neutralizarlos. Otro de los enfoques que tendrá el programa, será el de enseñar a la juventud a involucrarse en la agenda pública para dar visibilidad a los temas que su generación considere relevantes.

"Hi I'm Angie!" | #AngelinaJolie met with some students to discuss the BBC My World that will air on Sunday! She is also the Executive Producer of the program. pic.twitter.com/tbhMZFTFmJ