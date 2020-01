The Smashing Pumpkins alistan nuevo álbum

El líder y vocalista de la banda estadounidense The Smashing Pumpkins ha confirmado que regresaron a los estudios de grabación para trabajar en un nuevo álbum, del cual afirma será “bastante diferente”.

Corgan, declaró en una entrevista para la estación de radio de Nashville, 102.9 The Buzz, algunos detalles sobre su nuevo trabajo discográfico, del que, hasta ahora, cuentan con 21 temas que han trabajado durante un año.

No obstante el músico se reservó la fecha de lanzamiento así como los títulos, aunque advirtió que será un trabajo muy diferente a lo que han hecho anteriormente. Cabe destacar que el último álbum que dio la banda fue hace dos años con Shiny and oh so bright, Vol. 1 / LP: No past. No future. No sun.

Asimismo, en la entrevista Corgan declaró que estarán de gira a partir de mayo pues encabezarán el festival Shaky Knees en la ciudad de Atlanta donde compartirán escenario con The Strokes, The Black Keys, Yeah Yeah Yeahs, entre otros.