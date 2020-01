Litzy causa gran revuelo en redes sociales

Como pocas veces se deja ver, la cantante Litzy subió a sus redes sociales una fotografía en la que posó con poca ropa, lo que generó entre sus seguidores tantos "Me gusta" que la también actriz no daba crédito. "Un adelanto", fue lo que escribió la ex integrante de grupo Jeans en la imagen en la que aparece con una blusa y sensual lencería negra, lo cual la llevó a conseguir en menos de un día, casi 100 mil "Me gusta".

Ante esto a través de sus historias, Litzy compartió su admiración por la reacción que tuvo su publicación, ya que no esperaba que una fotografía de este tipo pudiera causar tal furor; "muchachos, o sea, de verdad estoy impactada. Nomás lo hice para calarlos a todos. Me subí en calzón para ver si es cierto que el que no enseña no vende y toda la razón, es verdad, lo acabo de comprobar". Ver esta publicación en Instagram Sneak Peak... Una publicación compartida por Litzy (@litzyoficial) el 23 de Ene de 2020 a las 6:14 PST