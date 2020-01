Más plataformas y streaming en 2020

Llegó para quedarse y este año reafirmará su gran poder de entretenimiento en todos los hogares.

De este 2020 en adelante el streaming tomará más y más relevancia, comenta Dione Bermúdez, vicepresidenta de distribución digital e investigación de negocio de HBO.

Años atrás, asegura, se encargó de cambiar el lugar desde el que los usuarios consumían el contenido.

"Va a ser muy interesante ver lo que viene en estos próximos cinco años.

Definitivamente el streaming está aquí y no hay vuelta atrás", apunta.

Ante este panorama explica que no sólo se requiere crear una infraestructura eficiente -traducida en una buena conexión de internet para evitar complicaciones como las que se vivieron durante la transmisión de la última temporada de GOT- sino que del lado de las plataformas y canales de televisión la apuesta está en ofrecer mayor calidad del contenido.

"La competencia es positiva porque cuando se empezó a marcar el cambio en lo que se invertía en producciones para tv eso empezó a tener implicaciones en todos los canales y lo que hizo fue subir esa barra de lo que significa hacer una serie para tv", relata.

"Cuando uno juega con buenos competidores todo mundo se beneficia porque al tener más jugadores en plataformas digitales se requiere que las infraestructuras se mejoren, que tengan más acceso, más plataformas".

Sin embargo, aclara que esto no significa que todas las señales tradicionales de tv tengan que migrar al streaming creando sus propias plataformas como ellos hicieron creando HBO GO.

"No todos los canales tienen el tipo de contenido que pueda ser un éxito dentro de esta nueva plataforma, no quiero decir que no todo el mundo pueda tener un espacio, lo que se tiene que ver es el modelo de negocio que va a abarcar ese canal".

Dione Bermúdez señala que para ellos México es uno de sus mercados más importantes por lo que esperan que mucho del crecimiento de los próximos años provenga de aquí.

Luego de presentar series como Chernobyl y Euphoria el año pasado, arrancaron con nuevos estrenos desde el pasado 12 de enero con la llegada de The outsider (basada en el libro El Visitante de Stephen King) y protagonizada por Jason Bateman y Ben Mendelsohn.