Preocupa a regidores menor presupuesto

En comparecencia del director de Desarrollo Económico e Institucional de Torreón, Francisco Jaime Acosta, ante la comisión, los regidores manifestaron su preocupación por la disminución del presupuesto para este año y pidieron al funcionario que se planteen las acciones consideradas para la promoción de la ciudad, a fin de poder aumentar el recurso.

"Lo que a mí me compete es revisar con las instancias correspondientes el detalle del presupuesto y ver cómo lo podemos mejorar", dijo el director. Admitió que el año pasado fueron alrededor de 10 millones de pesos, pero no se ejerció la totalidad: "la realidad es que ejercimos poco, vamos a procurar que realmente podamos utilizar lo más para promoción".

El año pasado, esta Dirección tenía un presupuesto de 9.5 millones de pesos y se ejercieron poco más de tres millones, de acuerdo a los datos presentados por la síndica del PRI, Dulce Pereda, durante la reunión.

Los regidores también pidieron que exista una mayor coordinación con las empresas para la limpieza de los parques industriales, pues el director aseguró que a los tres días de que se limpian ya están en igual o peor condición.

Francisco Jaime Acosta dijo que el desarrollo económico no solo tiene que ver con la atracción de inversiones, sino también con otros temas, como la mejora regulatoria, agilidad en los trámites, promoción a las micro y pequeñas empresas, créditos, entre otros aspectos, para lo que el Municipio no tiene, en muchas ocasiones, recursos.

"Estamos apoyando con Nafinsa para poder apoyar a los micro, cosa que no se hacía, estamos trabajando con el Gobierno del estado para apoyar la atracción de inversiones, que es muy costoso, y lo estamos haciendo, ahorita los temas que salen a colación es que hay que impulsar más la promoción de Torreón, en lo que podamos hacerlo, junto con lo que ya venimos haciendo con el Gobierno del estado", dijo.

El funcionario municipal indicó que en la actualidad no se observa una mejoría en el tema del empleo porque las plazas no se contratan de golpe, por lo que los dos mil trabajadores que absorban las nuevas empresas como Milwaukee o Easyway "no son para mañana".

"Hay un retraso en la estadística y en el proceso de llegar a esa meta", dijo.

Esto último por las cifras que presentó el regidor del PRI, Antonio Gutiérrez Jardón, respecto a la generación de empleo, que ha bajado en Torreón en los últimos dos años, al grado de que en 2016 fueron más de 10 mil y en 2019 solamente mil 500, de acuerdo a la estadística del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).