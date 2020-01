Persisten robos a autos en el Centro

Persisten los robos a autopartes en el Centro de la ciudad. En la presente semana se han registrado tres "eventos" de ese tipo, en las cuadras aledañas al Teatro Nazas, en donde los ladrones sustraen principalmente las baterías.

La última ocasión que se registró un hecho fue el pasado jueves, incluso la propietaria de un vehículo sorprendió a un sujeto justo cuando trataba de abrirlo con una llave y al verse descubierto se justificó argumentando que estaba desorientado y no recordaba el lugar en donde había dejado su automóvil.

La víctima relató que el hecho le provocó miedo al no tener idea cuál sería la reacción del ladrón, por lo que no supo que hacer y no marcó a la Policía Municipal, además de que el sujeto se retiró rápidamente sin darle oportunidad para hacerlo.

La mujer dijo que alcanzó a percatarse que es un hombre de entre 50 y 60 años, cabello cano, de complexión regular y no vestía de forma desaliñada, incluso habla correctamente, pero traía en el hombro una bolsa ecológica de las que se utilizan para al supermercado, en color verde.

Una situación similar le pasó a un hombre, que por obvias razones pidió no revelar su nombre, pero dijo que dejó estacionado su automóvil, sobre la avenida Matamoros, casi esquina con Rodríguez. También trataron de abrir su auto con una llave, pero no lo lograron, sin embargo le dañaron la cerradura de la puerta, por lo que tuvo que reemplazar la pieza.

Un caso más en esta semana que termina se registró y fue a un mujer que dejó su auto estacionado también por la calle Acuña y los ladrones le sustrajeron un acumulador y otros objetos que se encontraban al interior de su vehículo.

Los afectados hicieron un llamado a las autoridades, para que eleven la vigilancia, pues incluso dijeron que cuando hay eventos en el teatro o en la Plaza Principal, se concentran un buen número de personas y los ladrones aprovechan para hacer "su agosto".