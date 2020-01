Paola Pliego recibiría compensación de Conade

La esgrimista Paola Pliego ganó una demanda interpuesta a la Conade por daños y perjuicios tras un falso positivo de dopaje que la marginó de participar en los Juegos Olímpicos Río 2016.

La demanda se llevó a cabo durante la administración de Alfredo Castillo al frente del organismo deportivo, por lo que ahora se deberá analizar si procede y se retribuye un pago de 15 millones de pesos a la competidora, que decidió cambiar de nacionalidad.

De acuerdo con los abogados de la esgrimista, el laboratorio antidopaje de la Conade incurrió en una serie de errores en el manejo de un control de supuesto doping y que a la postre ocasionó que la atleta quedara fuera de la cita olímpica de Río 2016.

La sentencia es en primera instancia, por lo que aún puede ser apelada, pero "reitero, es histórica, porque es la primera en la que un juez condena al Gobierno Federal a pagarle a un atleta", mencionó Ricardo de Buen, abogado de la atleta nacida en México.

Tras la resolución, la atleta se expresó en su cuenta de Twitter con este mensaje:

"Primero que nada quiero decir que lo más importante de esta demanda más que nada era buscar justicia, para mi nunca se trató de lo económico por que los sueños, el trabajo que ponemos día a día por alcanzar nuestras metas, los sacrificios, y el sentir que estás haciendo algo especial con tu vida no tienen precio, entonces es importante no confundir esto con un final feliz, nadie puede regresarme lo que me quitaron, nada puede compensar por lo que he pasado, lo hecho hecho está, solo espero que esto pueda ser un ejemplo, de que se puede, demostrar que el sistema judicial en nuestro país funciona, y nos da esperanza, he confiado a lo largo de este proceso en esto y en demostrar que sí se puede encontrar justicia por lo que es importante luchar por ella, no darnos por vencidos, jamás debemos aceptar ser víctimas siempre debemos de luchar por nuestros derechos y por nuestra dignidad".

Debido a la situación, la queretana decidió cambiar de nacionalidad el año pasado y optó por representar a Uzbekistán y ahora busca su pasaporte a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 por esa nación.

Pliego, nacida en Querétaro, y con 25 años de edad, ha dedicado la mayoría de su vida al esgrima, deporte en el que ha ganado varios títulos en su carrera.

La atleta se coronó nueve veces campeona nacional, también fue monarca Centroamericana, y conquistó el título Panamericano en 2017, también fue medallista mundial.

Sus mejores momentos los vivió entre 2013 y 2014, años en los que se posicionó como la sembrada número uno en el FIE Junior Saber Ranking de mujeres a nivel internacional de esgrima.