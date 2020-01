Acusan a Kendall Jenneer de maltrato animal

Kendall Jenner se encuentra en el ojo del huracán por el tipo de collar que usa en su mascota. La modelo está siendo acusada de maltrato animal, luego de que compartiera una fotografía paseando a su perrita de raza Doberman Pinscher en Los Ángeles, portando un collar llamado "prong", que tiene como características unos picos de metal en forma de dientes que se incrustan en el cuello del can cuando sus dueños jalan la correa y algunas personas lo usan como estrategia para entrenar al animal.

Por lo que cientos de internautas criticaron el uso de este collar, calificándolo como un método de tortura y maltrato animal, al igual que arremetieron contra Jenner al considerar que era muy inconsciente sobre el uso del mismo.

"Que mejor se lo ponga ella... a ver si le gusta", "No creo que quiera tanto a su perro si le pone un collar que lo lastima cada vez que se estira…", son algunos de los comentarios con los que Kendall está siendo criticada en internet.

A mediados de 2018, el perro de la estrella de Keeping Up with the Kardashians, mordió a una niña mientras almorzaba en el exclusivo restaurante Beverly Glen Deli de Los Ángeles, junto a su exnovio Ben Simmons.

La herida de la pequeña, que se encontraba sentada en la mesa cercana a la modelo, no fue de gravedad, por lo que el personal sólo aplico algo de hielo sobre la mordedura.