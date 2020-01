Proyectos nuevos en cine están subiendo el nivel, dice Regina Blandón

La actriz mexicana Regina Blandón compartió que en los últimos años se han creado muchas producciones cinematográficas en México, hecho que representa grandes oportunidades para directores y actores, así como para el público que asiste a disfrutar del séptimo arte.

En entrevista con Notimex, Regina expresó: "La verdad se está produciendo muchísimo cine, y es algo buenísimo para directores, actores y escritores, porque son historias diferentes que no se han visto antes. Se apuesta por proyectos nuevos y se está levantando el nivel”.

La actriz, quien recientemente encabezó el elenco de la cinta Cindy la regia, participó en Dulce familia, Como novio de pueblo y Mirreyes contra Godínez, cintas que reportaron grandes ingresos en la taquilla mexicana en 2019, por lo que se dijo honrada, agradecida y orgullosa de laborar en equipos donde resulta más fácil realizar su trabajo.

Blandón añadió que en los próximos meses se embarcará en la filmación de la secuela de Mirreyes contra Godínez, cinta del director Chava Cartas que recaudó más 238 millones de pesos y en la que compartió créditos con Pablo Lyle, Diana Bovio, Daniel Tovar, Christian Vázquez, entre otros.

Recientemente la actriz participó en el montaje teatral Pillowman al lado de Pablo Perroni, Enrique Arce, Alfonso Borbolla, Andrea Biestro, Adrián Pola y María Perroni Garza, y agregó que probablemente regresen para una nueva temporada en mayo y junio, situación que la tiene emocionada.

La protagonista de montajes teatrales como Happy, Bright ideas y Hoy no me puedo levantar destacó su interés por realizar alguna obra de William Shakespeare, pues desde hace mucho tiempo no se enfrenta a los textos del dramaturgo inglés y le encantaría realizar una tragedia.