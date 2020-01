Tom Brady envía mensaje de despedida a Eli Manning

Pero en medio de eso, Tom Brady escribió un mensaje en Twitter en donde envió una felicitación a Manning por su trayectoria aunque no dejó escapar la oportunidad para decirle que no le gustó que consiguiera dos anillos de campeón.

Y es que esos dos Super Bowl que Manning ganó con Nueva York fueron frente a los Patriots de Tom Brady, incluyendo el XLII cuando terminó con la temporada perfecta de Nueva Inglaterra.

"¡Felicitaciones por tu jubilación y una gran carrera Eli! Aunque no voy a mentir, desearía que no hubieras ganado ningún Super Bowl", escribió Brady en redes sociales.

Congratulations on your retirement, and a great career Eli! Not going to lie though, I wish you hadn’t won any Super Bowls.